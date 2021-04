Kia EV6, anticipate di fatto le prenotazioni

Prenotazioni anticipate per EV6 che incarna il nuovo corso di KIA. A sole due settimane dall'apertura della piattaforma di prenotazione online, Kia Italia ha infatti deciso di svelare ufficialmente con largo anticipo la gamma e i prezzi di EV6, aprendo di fatto anche la possibilità di ordinare presso la rete dei concessionari da subito la vettura che incarna il nuovo corso del brand. EV6 si presenta al mercato italiano in tre configurazioni differenti, con prezzi a partire da 49500 euro per la versione d'attacco, a trazione posteriore, fino ad arrivare ai 69500 per la versione GT ad alte prestazioni con trazione AWD. EV6, per la casa automobilistica, è il crossover elettrico scelto anche per scrivere il nuovo corso di Kia e debutta sulla scena forte di un'autonomia stimata di oltre 510 Km, emissioni zero e ricarica ultra rapida da 800 V. EV6 è anch il primo Battery Electric Vehicle (BEV) del nuovo corso del design di Kia ispirato dalla filosofia 'Opposites United' che esibisce un design per gli EV fortemente orientato al futuro con numerosi dettagli high-tech.

Guarda le fotoKia EV6

La capacità di ricarica a 800 V permette a EV6 di passare dal 10 all'80% di carica della batteria in 18 minuti, mentre la versione GT, progettata per soddisfare automobilisti attenti alle prestazioni e al piacere di una guida entusiasmante, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h. Nella versione d'attacco, EV6 è offerta sia nella variante a trazione posteriore che nella variante integrale (AWD). Ricco l'equipaggiamento di serie, con fari full led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19". All'interno c'è un doppio schermo da 12,3" con Android Auto ed Apple CarPlay. Oltre a disporre dei servizi UVO Connect, il Kia Navigation System potrà aggiornare la cartografia da remoto, con tecnologia Over The Air, scaricando i nuovi dati di navigazione direttamente dalla rete. Per quanto riguarda invece powertrain e batteria, EV6 si presenta con pacco da 77,4 KWh in configurazione RWD con potenza massima di 229 CV. La versione AWD ha due motori per un totale di 325 CV ed autonomia stimata di 490 km. EV6 GT Line nella versione AWD ha invece un potenza di 325 cv e pacco batterie da 77,4 kWh.