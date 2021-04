Mercedes EQT, reveal del concept che anticipa Classe T

È prevista per lunedì 10 maggio la premiere della nuovo concept EQT, ultimo nato nella famiglia Mercedes-Benz Vans. Questo prototipo rappresenta il precursore della nuova classe T nel segmento degli small van. Coerentemente con la strategia 'Electric first', la prima variante del concept presentata è una versione elettrica a batteria.

Un video clip con il leggendario professionista dello skateboard Tony Hawk, che sarà visibile online parallelamente su numerosi canali social, consentirà di dare uno sguardo al prossimo veicolo destinato alla famiglia e al tempo libero. Inoltre Gorden Wagener, chief design officer di Daimler Group, e Marcus Breitschwerdt, responsabile Mercedes-Benz Vans, presenteranno gli highlight del Concept EQT - con anticipazioni sul futuro elettrico nel segmento degli small van.

Molto vicino alla futura versione di serie, il concept EQT fornisce un'anticipazione concreta della variante elettrica della prossima Classe T. Con questo city van nato da un lavoro di sviluppo completamente nuovo, Mercedes-Benz Vans trasferisce il concept della monovolume Classe V in un formato compatto e dona nuovo prestigio al segmento degli small van. Il concept coniuga uno spazio disponibile, generoso e versatile con un attraente design e standard molto elevati, imprescindibili per Mercedes, sul versante del comfort, della connettività, della pregevolezza e della sicurezza.

Emozione e intelligenza sono gli aspetti centrali della nostra filosofia di design 'Sensual Purity'. A partire da questo dualismo, il concept EQT dà vita a un nuovo design olistico nel segmento degli small van. Con il primo small van di livello premium, Mercedes-Benz Vans arricchisce la sua gamma per il mercato privato, aggiungendo un attraente modello d'accesso al mondo Mercedes, ideale per la famiglia e per tutte le attività del tempo libero.