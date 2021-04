Hyundai Kona N, appuntamento con 'Hyundai N Day'

Sarà l'evento digitale 'Hyundai N Day' ha svelare la nuova Kona N. Per presentare la nuova versione sportiva del suo modello, la casa coreana ha infatti organizzato un vero e proprio evento digitale interamente dedicato al brand N, ad alte prestazioni, in programma martedì 27 aprile. Nuova Kona N non rappresenta solo il più recente membro della gamma N ad alte prestazioni di Hyundai, ma anche il primo modello N con una carrozzeria da SUV. La ricetta seguita da ingegneri e designer Hyundai è stata quella di combinare versatilità, accelerazione, agilità e prestazioni da pista. Nel corso dell'evento, Nuova KONA N sarà presentata da Albert Biermann, Presidente e Head of R&D Division di Hyundai Motor Group.

Hyundai utilizzerà l'N Day anche come piattaforma per condividere la filosofia ad alte prestazioni del brand N, rilasciare notizie sui prossimi modelli N e parlare della sua futura direzione nel campo delle e-performance. Quest'ultimo argomento sarà presentato da Thomas Schemera, Executive Vice President e Head of Customer Experience Division. "Siamo molto entusiasti di svelare KONA N, un vero SUV sportivo che offre tutto il divertimento di guida tipicamente N - ha dichiarato Till Wartenberg, Vice President e Head of N Brand Management & Motorsport Sub-Division di Hyundai Motor Company - e con il nostro primo N Day, puntiamo a continuare la storia di Hyundai N e a condividere la nostra visione attraverso un formato digitale per interagire ulteriormente con gli appassionati".