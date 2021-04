Mercedes EQS, berlina luxury iper-tech e full electric

Il lusso e l'eleganza della berlina della Stella, Classe S, abbinati ad una propulsione elettrica, pulita ed efficiente. EQS è la prima berlina luxury completamente elettrica di Mercedes-EQ. Con questo modello Mercedes-EQ ridefinisce il segmento.

Le prime versioni introdotte sul mercato sono EQS 450+ da 245 kW ed EQS 580 4MATIC da 385 kW (consumo di corrente combinato tra i 20,4-15,7 kWh/100 km ed i 21,8-17,4 kWh/100 km a seconda della versione).



Grazie al minuzioso lavoro aerodinamico, condotto sulla base del "purpose design", è stato possibile conseguire un nuovo valore record di Cx pari a 0,20: ad approfittare di queste doti aerodinamiche soprattutto l'autonomia, ma anche sul fronte del comfort acustico EQS si piazza tra le migliori, con il consistente contributo di un fruscio aerodinamico estremamente basso.

EQS è ottima anche nel recupero di energia: è possibile ridurre la velocità fino all'arresto completo senza premere il pedale del freno, per non parlare dei vantaggi in termini di autonomia che si ottengono con questa strategia di rigenerazione dell'energia e con l'elevata potenza di recupero (fino a 290 kW).

Con un'autonomia fino a 770 chilometri (secondo il ciclo WLTP) e una potenza fino a 385 kW, EQS si attesta sui livelli di una berlina moderna del segmento di Classe S anche in termini di prestazioni propulsive. È inoltre in programma una versione Performance fino a 560 kW. Tutti i modelli EQS dispongono di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un'eATS anche sull'anteriore.

Con EQS nasce una nuova generazione di batterie che vantano una densità energetica incrementata. La maggiore delle due batterie ha un contenuto di energia utilizzabile di 107,8 kWh, vale a dire circa il 26% in più rispetto a EQC. Sviluppato in-house, l'innovativo software di gestione della batteria permette di eseguire gli aggiornamenti "over the air" (OTA). In questo modo la gestione dell'energia è sempre aggiornata lungo tutto il suo ciclo di vita. Per quanto concerne la composizione chimica delle celle, la percentuale di cobalto dei catodi è scesa al 10%.

EQS si ricarica in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW. Già dopo 15 minuti la corrente immessa nella batteria basta a garantire fino a 300 chilometri di autonomia (nel ciclo WLTP). A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche, EQS si ricarica comodamente con il suo caricabatteria in corrente alternata fino a 22 kW. In Giappone, EQS supporterà anche la ricarica bidirezionale, ossia in entrambe le direzioni. Sono inoltre previsti programmi di ricarica intelligente, che possono attivarsi in automatico in base all'ubicazione, e funzioni che contribuiscono a ridurre le sollecitazioni cui è sottoposta la batteria durante la ricarica.

Benché sia strettamente imparentata con Nuova Classe S, EQS si basa su un'architettura puramente elettrica. Questa concezione completamente nuova ha permesso di adottare un purpose design: con la sua linea monoarco e il design "cab forward" con coda fastback, EQS si differenzia nettamente dai modelli con motore a combustione interna già a un primo sguardo.

EQS è la prima Mercedes-Benz su cui si potranno utilizzare gli aggiornamenti "over the air" (OTA) per attivare funzioni completamente nuove. Con l'Energizing Air Control Plus, inoltre, Mercedes-Benz affronta il tema della qualità dell'aria a bordo di EQS con un approccio olistico.

EQS porta a bordo l'hyperscreen con MBUX, un vero e proprio cervello dell'auto. Nuova EQS è in grado di ampliare le sue capacità basandosi su esperienze nuove, grazie all'intelligenza artificiale (AI).

A rendere agile e brillante la EQS contribuisce l'asse posteriore sterzante di serie, che presenta un angolo di sterzata massimo di 4,5°. In alternativa è possibile ordinare un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 10°, che può anche essere attivato in un secondo momento con un aggiornamento "over the air" (OTA).