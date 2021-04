Hyundai Kona, gamma rinnovata per il SUV compatto

Tutti i mondi di Hyundai Kona, nella nuova versione che rinnova la scommessa sui B Suv della casa coreana. E' infatti una gamma completamente rinnovata, quella pensata da Hyundai per il suo SUV compatto che abbraccia motorizzazioni che vanno dal mild-hybrid al full hybrid, fino alle cento per cento elettriche. Il modello è quello che ha permesso a Hyundai di vendere qualcosa come 34mila unità in Italia e che con le importanti novità ora introdotte punta a mantenersi un posto di tutto rispetto sul mercato. Le novità cominciano già dal design esterno, dove le nuove caratterizzazioni nella parte anteriore e posteriore, la nuova firma luminosa e i nuovi cerchi in lega da 18" , ridisegnano in parte la linea di Kona, pur mantenendone le proporzioni che tanto sono piaciute fino ad ora al mercato.

La nuova Kona Hybrid riprende il design della famiglia, distinguendosi però grazie a nuovi cerchi in lega con design dedicato. Nuovo il frontale con il nuovo paraurti e l'intervento di 'pulizia' del gruppo luci, così come il posteriore, rivisitato. Il modello è equipaggiato con un powertrain full hybrid, formato da un propulsore benzina GDI da 1,6 litri e da un motore elettrico da 32 kW, alimentato da una batteria da 1,56 kWh. Il tutto, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione 6DCT di serie. Tre, invece, sono gli allestimenti: XTech, XLine e XClass, con un prezzo di listino a partire da 27.150 euro. Sempre tre sono gli allestimenti previsti anche per la nuova Kona Electric, che promette un'autonomia fino a 484 km. La versione elettrica si distingue dalle 'sorelle' per via di un design esterno fortemente rivisitato. Per la prima volta, poi, il SUV compatto Hyundai include anche l'allestimento sportivo N Line, che aggiunge alla guida il divertimento di uno stile sportivo. Significative anche le novità nell'abitacolo, con interni progettati per esprimere un look più raffinato e un più alto livello di qualità percepita. La connettività è assicurata dal sistema wireless Apple CarPlay e Android Auto, dallo schermo touchscreen da 8", cluster digitale ad alta definizione da 10,25" e un display touchscreen centrale da 10.25" con funzionalità split-screen e la possibilità di ospitare più connessioni Bluetooth. Più comfort ma anche più sicurezza, per Kona, con i sistemi di guida assistita Hyundai Smartsense come Frenata Autonoma con Rilevamento Veicoli, Pedoni e Cicli, Mantenimento al Centro della Corsia e Rilevamento della Stanchezza del Conducente. A questi possono essere affiancati anche Blind Spot Collision Warning, Rear Cross Traffic Collision Warning, Blind Spot Collision Avoidance, Rear Cross Traffic Collision Avoidance e Smart Cruise Control. Oltre alle versioni full electric e full hybrid, debutta per la prima volta sul modello il sistema ibrido da 48 volt. Questa tecnologia è applicata al motore benzina T-GDI Smartstream da 1,0 litri e 120 CV e al propulsore diesel Smartstream da 1,6 litri e 136 CV, entrambi abbinati a un cambio intelligente a sei rapporti (6iMT) con l'obiettivo di garantire maggiore efficienza. Il propulsore più potente è proposto anche con la trasmissione automatica a doppia frizione a sette rapporti 7DCT, disponibile sia con trazione anteriore 2WD, sia con trazione integrale 4WD.