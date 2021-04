Pagani Huayra, in Canada one-off 'Supernova'

Una hypercar in Pagani in esemplare unico è arrivata in Canada. Un facoltoso cliente canadese ha infatti ordinato, e ricevuto direttamente in Canada, un esemplare completamente personalizzato di Huayra BC Roadster, denominata per l'occasione 'Supernova'. L'arrivo dell''esemplare è stato annunciato, attraverso un post su Instagram, direttamente dal concessionario Pagani di Toronto che ha fatto da tramite ed ha preso in consegna la rara hypercar. Se già gli esemplari di Huayra BC Roadster prodotti a San Cesario sul Panaro saranno quaranta, la costosissima edizione speciale rimarrà un modello unico ed ovviamente anche costosissima, se considerato il pezzo di tre milioni di euro, escluse personalizzazioni. La Supernova è impreziosita da una speciale carrozzeria in fibra di carbonio a vista di color Oro Rosa.

L'esclusiva carrozzeria è in tinta con i cerchi in lega color bronzo chiaro, caratterizzati da un trattamento superficiale che li fa splendere come diamanti. Ancora più ricercati gli interni, dove il cruscotto in gradazioni di grigio crea un contrasto cromatico con l'esterno, mentre i sedili sono realizzati in pelle marrone chiaro e tartan. Sul fronte meccanica, a quanto è dato sapere, non sarebbero state apportate modifiche rispetto alla Huayra Roadster BC base: quindi un propulsore V12 biturbo da 6,0 litri capace di sprigionare 800 CV di potenza e 1.050 Nm di coppia massima. L'hypercar scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi ed ha una velocità massima di 322 km/h.