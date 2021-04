Dacia Spring, la rivoluzione elettrica per tutti

Dopo l'auto per tutti e il SUV per tutti, per Dacia è tempo di elettrico per tutti. E' la terza rivoluzione della casa francese, quella concretizzata con l'arriva di Spring, la full electric pensata proprio per rendere la nuova mobilità su quattro ruote accessibile a tutti, con costi contenuti ma senza tralasciare tecnologia e sicurezza a bordo. Il primo modello 100% elettrico del marchio è un crossover pensato per l'uso cittadino e che rimane in linea con la filosofia Dacia della sintesi tra equipaggiamenti in linea con le esigenze dei clienti, un ottimo rapporto qualità prezzo e un design moderno. Obiettivo, abbattere gli ostacoli di prezzo, autonomia e tempi di ricarica che ancora sono un pensiero fisso per per chi vorrebbe acquistare un veicolo elettrico. Su Dacia Spring, alla motorizzazione elettrica da 33 kW (equivalente a 44 cavalli) è associata una batteria da 27,4 kWh, il tutto per ottenere un propulsore semplice ma al tempo stesso affidabile e robusto. L'autonomia dichiarata nell'uso cittadino è di 305km, il che, considerando che il percorso quotidiano medio in Europa di una City Car è di 31 Km, equivale a dire una sola ricarica a settimana. Importante anche la versatilità della ricarica, che può essere effettuata alle prese domestiche da 2,3Kw, su wallbox da 3,7Kw, su colonnina o wallbox da 7,4Kw fino alle colonnine in corrente continua da 30kw, dove si ricarica l'80% della batteria in meno di un'ora. Sul fronte design, c'è molto preso in prestito dal mondo dei SUV, a cominciare dai passaruota ampliati, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (151 mm a vettura vuota). La natura di Spring, però, è quella da vera city car. Le sue dimensioni sono compatte: 3,73 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza, con retrovisori aperti e 1,51 m di altezza. Al volante della Spring la città si affronta con grande agilità, la risposta dell'acceleratore è adeguata alle necessità urbane nonostante la potenza limitata in termini di CV/Kw e la maneggevolezza è da city car senza mezzi termini, con il vantaggio però dello spazio, disponibile anche sulla pancetta posteriore (ribaltabile).



Nuova Spring offre al lancio anche una versione che si distingue per le personalizzazioni di colore arancione: i retrovisori, le barre da tetto, gli adesivi delle porte e i bordi delle prese dell'aria sono colorati o rifiniti in arancione. Anche all'interno, le cuciture dei sedili, i bordi delle bocchette dell'aria e lo schermo multimediale sono arancioni mentre il rivestimento dei pannelli delle porte è grigio lucido.

L'equipaggiamento di serie, su tutte le versioni commercializzate al lancio, comprende lo sterzo ad assistenza variabile al 100% elettrico, climatizzazione manuale, chiusura centralizzata da remoto, quattro alza cristalli elettrici, accensione automatica delle luci, limitatore di velocità (con comando al volante) ed un display digitale da 3,5" tra i contagiri.Disponibile, a seconda degli allestimenti, anche il sistema multimediale Media Nav che comprende un touchscreen da 7", navigatore, radio DAB, Smartphone Replication compatibile con Apple Carplay ed Android Auto, Bluetooth e una presa USB.

Tre sono le declinazioni della Spring: la versione per privati e piccole aziende, quella Business pensata per gli operatori del car sharing e, a partire dal 2022, la Cargo, versione commerciale omologata N1, senza sedili posteriori, e con un volume di carico pari a 1.100 litri. L'offerta Italia comprende una gamma molto semplice con due allestimenti. La Comfort ha climatizzatore, limitatore di velocità, luci diurne a Led con firma luminosa a Y, radio DAB bluetooth & USB, limitatore di velocità e cavo di ricarica Modo 3 /Tipo 2. Il prezzo a listino parte da 19.900 euro ma arriva a 9.460 con incentivi rottamazione. la Comfort Plus ha in più: tinta metallizzata, sistema di navigazione con display touchscreen 7" con Bluetooth e smartphone replication & USB, sensori di parcheggio con retrocamera e personalizzazioni in arancione (specchietti, stripping). Il suo prezzo di partenza è di 21.400 euro (10.960 con gli incentivi rottamazione). Gli ordini sono stati aperti l'11 marzo e sarà possibile provare la Spring da fine aprile presso le concessionarie. Le prime consegne sono previste a settembre.