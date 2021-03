Bmw i4, svelata inedita Gran Coupé 4 porte 100% elettrica

Bmw ha svelato oggi, a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari del Gruppo, il nuovo modello completamente elettrico i4, che arriverà sul mercato nel corso del 2021 affiancando nella gamma BEV il sav iX3 appena lanciato e la rivoluzionaria iX che verrà egualmente lanciata commercialmente nel 2021.

"Con il suo aspetto sportivo, le migliori capacità dinamiche della categoria e zero emissioni locali - ha detto Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per clienti, marchi e vendite - la nuova i4 è una vera Bmw. Ora fa battere il cuore del marchio Bmw in una modalità completamente elettrica".

Caratterizzata da una carrozzeria Gran Coupé a 4 porte, la i4 è un modello completamente elettrico e quando verrà commercializzata comprenderà anche una variante Bmw M Performance. La famiglia delle Bmw i4 a regimen sarà disponibile in versioni che offrono autonomie fino a 590 km (WLTP). Con una potenza fino a 390 kW (corrispondenti a 530 Cv) Bmw i4 può accelerare da zero a 100 km/h in circa 4 secondi. I dettagli completi sulla i4 verranno rilasciati da Bmw nelle prossime settimane.