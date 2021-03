Man TGE 3.180 4x4, con i cingoli diventa gatto delle nevi

Qualcuno, dopo averlo visto compiere incredibili evoluzioni sulle nevi dell'area di Innsbruck, lo ha già paragonato ai gatti delle nevi, ma per gli addetti ai lavori è una solo versione one-off del furgone combinato TGE 3.180 4x4 di Man Truck & Bus e dotata di una speciale trazione a cingoli.



Questa modifica - fornita da TrackSystems, un produttore dl kit di conversione che opera in Tirolo - gli consente di percorrere pendii innevati o prati fangosi anche in inverno, ad esempio per raggiungere rifugi alpini, alberghi o impianti di risalita.



Il passaggio da 'gommato' a 'cingolato', che sfrutta i normali mozzi del veicolo, comporta al massimo un'ora di lavoro.



Il montaggio o lo smontaggio avviene come un cambio ruota e non è necessario utilizzare un'officina speciale. Una piastra di adattamento, fissata con i bulloni originali delle ruote, stabilisce il collegamento agli assi di ogni singolo gruppo di cingoli gommati. Il peso aggiuntivo rispetto alla normale gommatura è di circa 300 kg e la larghezza del TGE aumenta a 2,40 metri.



Nel caso dei furgone TGE realizzato su iniziativa da Thomas Kofler e Fabian Bonora, due venditori di furgoni Man in Tirolo Tirolo, una modifica alle sospensioni fornita alla tedesca Seikel permette di aumentare di 3 cm l'altezza libera da terra, sufficiente per muoversi in condizioni estreme. La trasmissione a cingoli offre il migliore comportamento nel range da 25 a 50 km/h (limite che non può essere superato) utilizzando di solito i primi 3 rapporti del cambio automatico a 8 marce.