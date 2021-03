Kia EV6, prime immagini ufficiali inedito modello elettrico

Debutterà a livello globale entro il primo trimestre dell'anno la nuova Kia EV6, l'inedito modello a propulsione esclusivamente elettrica realizzato sulla piattaforma E-GMP e prima auto della Casa coreana a fregiarsi del nuovo logo aziendale. EV6 sarà anche il primo modello a dare forma concreta alla nuova filosofia del design di Kia, interpretando al meglio la crescente attenzione verso l'elettrificazione. Le prime immagini diffuse ufficialmente dalla Casa coreana mostrano infatti un design unico con tratti definiti e dettagli high tech che danno una forte identità al rivoluzionario modello 100% elettrico.



"EV6 esprime al meglio la mission del nostro brand slogan Movement that inspires e della nostra nuova filosofia di design. Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione - ha dichiarato Karim Habib, senior vice president e head of Kia global design center - andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un'esperienza unica nella sua semplicità. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere nella vita di tutti i giorni l'esperienza del nostro brand, creando veicoli elettrici dal carattere forte, originali e accattivanti".



Ma i primati non si fermano qui: con EV6 Kia avvia la nuova strategia per la denominazione delle auto a propulsione esclusivamente elettrica basate sulla piattaforma dedicata E-GMP. Il nuovo approccio è volto ad introdurre maggiore semplicità e uniformità nella denominazione dei modelli EV di Kia in tutti i mercati del mondo.