Nissan Qashqai, primo crossover europeo diventa elettrificato

Un'auto che ha cambiato profondamente il corso della storia di un marchio aprendo la strada ad un nuovo segmento, quello dei suv e dei crossover, destinato a diventare la punta di diamante del mercato delle quattro ruote in Europa. Qashqai, l'auto 'rappresentativa' e di maggior successo di Nissan, si rinnova a distanza di 14 anni, debuttando nella sua terza generazione, tecnologica ed elettrificata, senza rinunciare però a quel dna tipico di crossover che in questi anni ne ha decretato un successo di pubblico e di consensi.





In arrivo a giugno in Italia, Qashqai sarà declinata in cinque allestimenti differenti e sarà inoltre disponibile una premiere Edition, in vendita a 33.870 euro (l'unica versione di cui al momento si conosce il prezzo).



L'arrivo di Qashqai sarà seguito da altri lanci significativi per il marchio, nell'ambito della strategia di elettrificazione del brand: a partire da Ariya, il crossover full elettrico disponibile da inizio 2022, e ancora da una nuova gamma di Van e dal rinnovato X-Trail, anche questo atteso nel corso del prossimo anno.



Con la nuova piattaforma CMF-C dell'Alleanza alla base del nuovo modello, un inedito connubio di alta ingegneria, innovazione e tecnologie d'avanguardia, il nuovo Qashqai alzerà il livello nel segmento dei crossover.



Come per i suoi predecessori, anche la terza generazione di Qashqai è stata progettata dal team di Nissan Design Europe a Londra.



Le linee muscolose degli esterni ricreano una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta. Il passo è più lungo di 20mm, per una lunghezza complessiva incrementata di 35mm. Aumentano anche l'altezza (+25mm) e la larghezza (+32mm).



Il design è ancora più avveniristico rispetto al passato e riflette le caratteristiche della nuova generazione del crossover che all'alta tecnologia è capace di abbinare un comfort di guida unico. Questo grazie anche al nuovo design degli interni, ancora più ergonomico e all'abitabilità maggiorata per gli occupanti.



Sul frontale la griglia Nissan V-Motion è ora più grande, cromata e con una linea secondaria satinata per enfatizzarne la precisione. A questo, si uniscono sottili fari full LED con luci diurne a boomerang. Sulle luci posteriori è montata un'ottica graduata a goccia che crea un effetto di illuminazione 3D. Connesso, confortevole e accogliente, l'abitacolo del nuovo Qashqai fissa nuovi standard nel segmento, per una sensazione premium, un design elegante e maggiore fruibilità. Il nuovo Qashqai presenta un sistema di infotainment con una serie servizi di connettività che includono l'integrazione con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l'app dedicata per gestire e monitorare il veicolo. Il Nissan Connect ha un nuovo display ad alta risoluzione da 9" con il quale accedere a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione ed è compatibile con Android Auto e con Apple CarPlay, quest'ultimo disponibile anche in modalità wireless. Il nuovo display TFT multifunzione da 12,3" interamente elettronico e ad alta definizione può essere configurato per la navigazione, l'intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo.



Disponibile anche l'Head Up Display (HUD) da 10,8'', il più ampio della categoria, proietta informazioni sulla navigazione, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente. Le funzioni Home-to-Car sono compatibili con i dispositivi Assistente Google e con Amazon Alexa. Non solo tecnologia ma anche una meccanica rinnovata grazie ad una nuova gamma di motorizzazioni, la prima che non prevede la versione diesel.



Due sistemi di propulsore elettrificata più efficiente per un miglior risparmio in termini di consumi ed emissioni. Nuovo Qashqai che sarà disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l'innovativo sistema e-Power. È possibile scegliere, oltre alle due motorizzazioni, fra due o quattro ruote motrici, cambio manuale a 6 marce o nuovo Xtronic. Il 1.3 DiG-T benzina da 140/158 CV con tecnologia mild-hybrid 12 V rende il propulsore competitivo in termini di potenza, coppia, consumi e livello di emissioni di CO2, il tutto con un incremento di peso totale del veicolo di soli 22 kg. Il sistema mild hybrid è accoppiato al motore turbo benzina 1.3 DiG-T, conforme allo standard europeo sulle emissioni Euro 6D.



Questo motore è disponibile in due livelli di potenza 140 e 158 CV, abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti o al nuovo cambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). La potenza massima viene erogata a 5.500 giri, mentre la coppia massima di 270 Nm è fruibile già a 1.750 giri sulle varianti da 158 CV con cambio manuale o Xtronic. Nuovo Qashqai segna inoltre il debutto europeo dell'innovativo sistema di propulsione e‑Power (che sarà disponibile a partire dall'inizio del prossimo anno). Il sistema è costituito da una batteria ad alta capacità, un motore benzina da 157 CV con rapporto di compressione variabile, un generatore, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle dei veicoli elettrici della gamma Nissan. Una soluzione davvero unica, che offre l'accelerazione progressiva e lineare caratteristica degli EV, ma senza la necessità di ricarica plug-in. Il sistema e-Power è già adottato in Giappone sui modelli Nissan Note e Serena ed è stato poi specificamente messo a punto per rispondere alle esigenze dei clienti europei.



Inoltre nuovo Qashqai e-Power si avvale del sistema e-Pedal, simile a quello di Leaf, che consente di gestire il veicolo con un solo pedale.