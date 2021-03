Lynk & Co 01, prova virtuale per suv ibrido rivoluzionario

Doppia rivoluzione quella firmata Lynk & Co, il brand del Gruppo Geely che, grazie ad una stretta parentela con Volvo, sta portando sulle strade europee il nuovo suv ibrido o ibrido plug-in 01. Come già annunciato, la prima caratteristica dirompente - per non usare il termine 'disruptive'- è il fatto che la Lynk & Co 01 sarà utilizzabile inizialmente solo attraverso canoni di accesso al Lynk & Co Club (i primi due sono già aperti ad Amsterdam e Göteborg) con taglio minimo di 30 giorni, al prezzo tutto compreso di 500 euro/mese.



L'altra rivoluzione, che Ansa Motori ha vissuto oggi, è quella della prima prova su strada virtuale, con il giornalista che opera da remoto e un autista/accompagnatore (la gentilissima Cecilia Hedlund) a guidare l'auto, letteralmente circondata da telecamere e microfoni. "Le Case costruttrici hanno sempre invitato i giornalisti a uno degli eventi più sacri dell'industria automobilistica: il test drive - precisano alla Lynk & Co - Ma con i rapidi cambiamenti imposti dal Covid al modo stesso in cui viviamo, Lynk & Co ha accettato la sfida di rivoluzionare il test drive per essere più sostenibile, responsabile e accessibile". Così oggi, in una sorta di videochat senza libreria di sfondo - ma con i panorami del porto di una Göteborg insolitamente soleggiata a fare da cornice dell'evento - siamo saliti (virtualmente a bordo) di un suv 01 HEV, cioè dotato di motore benzina 1.5 elettrificato con sistema ibrido non ricaricabile dalla rete. Il nuovo Lynk & Co 01 è disponibile anche in configurazione ibrida pulg-in, con una potenza superiore e un'autonomia 100% elettrica di 69 km. Fatta salva questa possibilità di scelta - oltre al colore che può essere blu o nero - il suv 01 arriverà presto anche a Milano, ai Lynk & Co Club, in una sola configurazione, senza dover scegliere componenti aggiuntivo, funzionalità a pagamento e personalizzazioni.



La filosofia della Casa sino-svedese è quella di includere nella quota mensile assolutamente tutto. Ogni 01 sarà dotato di: tettuccio apribile panoramico, vernice metallizzata, portellone elettrico, stereo premium, sistema di navigazione, funzionalità di condivisione, chiave digitale con funzionalità attraverso la App, cruise control adattivo, ricarica del telefono wireless. Per Lynk & Co l'appartenenza sostitisce il possesso, permettendo attraverso l'abbonamento ad una mobilità di livello premium un modo completamente nuovo di utilizzare un'auto, in totale flessibilità. L'auto può essere condivisa facilmente con la famiglia e gli amici - grazie all'uso dello smartphone come chiave - ma anche con la comunità di Lynk & Co.



Mettendola a disposizione nel momenti in cui resterebbe ferma in garage o a fianco del marciapiede per uno specifico servizio di sharing si ottiene una riduzione del canone mensile. L' abbonamento include assicurazione, manutenzione e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 prevedendo anche il ritiro dell'auto per la manutenzione in modo che i membri del 'club' non debbano mai perdere tempo per queste incombenze.



Ma Link & Co 01 può anche essere acquistata: il prezzo di 36mila euro per la ibrida e di 40.700 per la plug-in comprende praticamente tutto. Nessuna trattativa visto che non esistono extra. Anche in questo caso il cliente può usufruire di una piattaforma di condivisione auto integrata, di una chiave digitale, funzioni di connettività complete e App da utilizzare in auto. La garanzia è sempre inclusa e in più Link & Co può aiutare il cliente a ottenere una buona assicurazione a un prezzo equo.



il nuovo suv 01 condivide la piattafoma Cma (Compact Modular Architecture) della Volvo XC40, è lunga 4,541 m, larga 1,857 e alta 1,686 con un passo di 2,735 m che assicura una buona abitabilità interna. Come nella XC40 il motore termico è un 3 cilindri 1.5 che, assieme alla sezione elettrica asservita da una batteria agli ioni di litio (rispettivamente da 1,8 e 17,6 kWh per HEV e PHEV) eroga nel primo caso 195 Cv e nel secondo, grazie alla batteria più potente, 257 Cv.