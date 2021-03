C5 Aircross, ibrido e silenzioso per comfort di guida al top

Con C5 Aircross hybrid plug-in , Citroen inaugura il nuovo corso della marca verso l'elettrificazione, una strategia che mira a proporre un'offerta elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025. Come la versione termica, anche la C5 Aircross plug-in ha un carattere forte e audace, in pieno stile Citroen. Robusto e protettivo, tipicamente suv, C5 Aircross PHEV dispone di un'offerta di personalizzazione completa ed è offerta a un prezzo di partenza di 42.100 euro (per la versione Feel, la Shine è invece disponibile a 43.600 euro).

L'abitacolo luminoso e accogliente di suv C5 Aircross hybrid plug-in mantiene le caratteristiche di comfort e di benessere delle versioni termiche, offrendo alcuni dettagli specifici.



Specifico per questa versione il retrovisore interno fotocromatico che offre maggiore distinzione e rinforza l'aspetto tecnologico della modalità ibrido plug-in. È dotato di un indicatore di guida in modalità 100% elettrica. In questo modo, quando il veicolo viaggia in modalità Elettrica (ZEV), si accende una luce blu sotto il retrovisore centrale, ben visibile dall'esterno, che permette di farsi identificare nella circolazione come un veicolo che viaggia in modalità ZEV.



La console centrale integra inoltre un selettore di modalità, a destra della leva del cambio automatico, che permette al conducente di scegliere tra diverse modalità di trazione grazie all'azione combinata o distinta delle motorizzazioni termica ed elettrica: Electric (ZEV) agevola il silenzio e la fluidità, hybrid per la versatilità e l'efficienza, o Sport per la dinamicità. Come impostazione predefinita, la gestione tra il motore elettrico e il motore termico avviene in modo automatico, in base al livello di carica della batteria e delle richieste da parte del conducente.



A differenza del modello endotermico, questa versione dispone anche del display digitale 12,3'' e del Touch Pad 8'' centrale con display capacitivo che mostrano grafiche nuove e valorizzano la tecnologia ibrida. Tra le peculiarità della versione ibrida, anche il nuovo Pack Color energizzante, Electric Blue, che rappresenta l'ibrido plug-in. Questo nuovo Pack Color, che prevede inserti colorati negli Airbump sulle porte anteriori e nella zona inferiore del paraurti anteriore, permette ai clienti che lo desiderano di distinguersi. Si aggiunge ai Pack Color già esistenti (Silver, White e Red), disponibili su tutte le motorizzazioni di C5 Aircross. Il numero di combinazioni esterne possibili arriva così a 39, permettendo a ciascuno di scegliere la vettura secondo il proprio stile. Per una personalizzazione ancora maggiore, sulla versione plug-in è previsto il logo «ḧybrid» sul portellone posteriore e il simbolo «ḧ» sui passaruota anteriori, in colore Electric Blue. Inoltre sul lato sinistro, è presente lo sportellino di ricarica, simmetrico rispetto allo sportellino del carburante posizionato a destra.



In modalità full electric, C5 Aircross plug-in hybrid riesce a percorrere fino a 55 km, tutto senza rinunciare alle prestazioni (velocità fino a 135 km/h).



La funzione specifica ë-Save, inoltre, permette al conducente di anticipare i suoi spostamenti e di prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell'attraversamento di un centro urbano, che si trovi durante o alla fine del tragitto.



A bordo il programma Citroën Advanced Comfort riesce a offrire una mobilità in classe ë-Comfort che consente di viaggiare a zero emissioni, per una assoluta fluidità di guida, con una coppia immediatamente disponibile.



Dotato delle sospensioni dotate di Progressive Hydraulic Cushions, C5 Aircross hybrid plug-in vanta una motorizzazione efficiente, con emissioni di CO2 di 32 g/kmi(ciclo WLTP). È una motorizzazione performante e in grado di offrire dinamismo in ogni situazione, grazie all'abbinamento di un motore termico PureTech 180 conforme alle ultime normative antinquinamento Euro 6 e di un motore elettrico da 80 kW installato tra il motore termico e il cambio elettrificato ë-EAT8. La batteria del motore elettrico, da 13,2 kWh, è di tipo Alta Tensione 200 V agli ioni di Litio. In modalità hybrid, i due motori uniscono le forze per fornire una potenza complessiva di 225 cv alle ruote anteriori, un consumo ottimizzato e un piacere di guida massimo. La coppia di 320 Nm è disponibile fin da subito.



Il cambio automatico elettrificato ë-EAT8 è un'evoluzione del cambio EAT8 con inserimenti ottimizzati grazie alla frizione multidisco a bagno d'olio, che enfatizza ulteriormente la fluidità e il piacere di guida.



Al volante della C5 Aircross Hybrid resta tutto a portata di mano e la grande differenza, una volta per strada, è quella di poter scegliere anche tra le modalità hybrid, che permette di percepire in accelerazione e in sorpasso la spinta dei due motori, oltre alla modalità ZEV (ovvero esclusivamente elettrica) che nel centro di una città (nel nostro caso a Milano), permette di circolare anche in Area C. Il cambio automatico EAT8, a otto rapporti, è preciso e rende l'andatura omogenea e senza strappi. Funzionali le palette, anche se vincolate al piantone e non al volante. Resta inalterato, nel complesso, il tipico comfort della francese che non teme dossi, binari del tram o pavet cittadino, grazie anche alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. Da vero e proprio suv familiare, anche l'abitabilità e la capacità di carico.



L'abitacolo è rifinito nei dettagli eleganti e il sistema d'infotainment ha un riscontro immediato, tanto nella navigazione in città quanto nelle applicazioni intuitive e che non richiedono troppe distrazioni per essere selezionate.



Funzionale al comfort anche la funzione Mirror Screen con Apple CarPlay e Android Auto.