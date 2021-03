Bmw iX3, sav elettrico che proietta nell'eco futuro

Rispetto ai diretti competitor nel segmento dei modelli 100% elettrici, Bmw vanta alcuni innegabili punti di forza, il primo dei quali è certamente l'approccio strategico Power of Choice con cui il Gruppo di Monaco soddisfa sia le richieste dei clienti sia le stringenti normative in tutto il mondo. Un'azienda che ha deciso di investire pesantemente nell'elettrico puro, ma che dedica identiche attenzioni ai motori termici (diesel compresi), ad alta efficienza, agli ibridi plug-in e ai sistemi 100% batteria riesce infatti ad avere una visione non 'partigiana' del futuro tecnologico e, di conseguenza, resta sempre correttamente al fianco del cliente, delle sue esigenze e dei suoi gusti.



L'ultimo arrivato nel plotone eco di Bmw, cioè il sav iX3 al debutto anche in Italia (ad un prezzo senza incentivi che parte da 69.900 euro) ne è la perfetta dimostrazione. Questo unisce i vantaggi di muoversi senza emissioni allo scarico con il piacere di guida, le doti sportive, il confort, la funzionalità e la spaziosità di un vero sports activity vehicle Bmw. Con l'arrivo di questa versione Bev, X3 sarà dunque il primo modello Bmw ad essere disponibile con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, con un sistema ibrido plug-in o una soluzione di propulsione esclusivamente elettrica.



Nuovo iX3 porta al debutto quello che è l'altro grande punto di forza della Casa di Monaco: la tecnologia eDrive di quinta generazione. Questo sistema propulsivo è arrivato ad una efficienza davvero elevata e ha permesso di evitare il ricorso a batterie sproporzionatamente grandi, che aumentano il peso del veicolo, peggiorano la dinamica di guida e aumentano il consumo di energia elettrica. Nell iX3 motore elettrico, trasmissione ed elettronica di potenza sono ora disposti insieme in un unico layout, a tutto vantaggio anche della flessibilità delle linee di produzione.



Inoltre il motore elettrico è sincrono senza uso di magneti, una soluzione che consente di evitare l'utilizzo di terre rare nella produzione del motore. La densità di potenza di questa nuova unità elettrica è superiore del 30% rispetto a quella degli altri Bev del Gruppo e raggiunge una efficienza stimata del 93%, nettamente superiore a quella dei motori a combustione che non raggiungono il 40%.



Bmw iX3 mette così a disposizione una potenza massima di 210 kW (pari a 286 Cv) e una coppia di picco di 400 Nm che - a differenza di molti altri motori elettrici - resta elevata anche ad alti regimi di rotazione. Il comportamento su strada - come è stato possibile verificare in un completo test su viabilità normale e autostrada, nella campagna fra Milano e Pavia - è dunque paragonabile a quello della X3 xDrive30i con propulsione convenzionale. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 6,8 secondi, e la velocità massima è di 180 km/h, per effetto di un sistema di limitazione elettronica. Ciò che impressiona maggiormente, rispetto a molte altre elettriche di questa categoria, è l'assenza di una sensazione di diversità dinamica: anche al volante (e ai pedali) della iX3 si guida una vera Bmw, che accelera senza schiacciare allo schienale - modalità dannosa perché spreca energia elettrica - e soprattutto attiva il recupero in frenata senza fastidiose sensazioni da 'ottovolante'.



Il nuovo iX3 propone Il recupero adattivo in cui l'intensità della rigenerazione è adattata alla situazione suggerita dal navigatore e dai sensori del sistema di assistenza alla guida. Su strada aperta, la funzione di coasting viene attivata ogni volta che il conducente toglie il piede dall'acceleratore. In alternativa al recupero adattivo, nella posizione D della leva del cambio si possono scegliere una rigenerazione alta, media o bassa e in posizione B un recupero forte 'one pedal'. Inoltre l'invio di potenza alle ruote posteriori crea una classica esperienza di guida Bmw combinata con la certezza di disporre sempre della massima trazione - grazie all'ARB - e un'eccezionale efficienza. La tenuta di strada è impeccabile, anche perché le batterie di ultima generazione sono particolarmente sottile e sono state integrate nel sottoscocca in posizione protetta. Ciò ha abbassato il baricentro della vettura di circa 7,5 centimetri rispetto alla X3 migliorando sensibilmente la dinamica laterale. La sospensione adattiva - che è di serie - include gli ammortizzatori a controllo elettronico, che si adattano alla superficie stradale e alle circostanze. Per ciò che riguarda l'autonomia, il lavoro svolto da Bmw e dai suoi fornitori ha permesso di aumentare notevolmente la capacità rispetto allo spazio occupato e al suo peso. La densità gravimetrica (rapporto tra quantità di energia contenuta e peso) delle 188 celle di iX3 è circa il 20% superiore a quella delle batterie degli altri Bev Bmw. Un contenuto energetico lordo di 80 kWh - di cui 74 kWh utilizzati - e l'elevata efficienza consentono a iX3 di raggiungere un'autonomia di 459 chilometri nel ciclo di prova WLTP e fino a 520 chilometri in quello NEDC, con un consumo di energia elettrica combinato di 17,8 -17,5 kWh sempre secondo le norme NEDC. La ricarica del sistema a 400 Volt si effettua fino a 11 kW in corrente alternata e 150 kW in corrente continua, in questo caso con il raggiungimento dell'80% della capacità in 34 minuti.