Peugeot 508 Sport Engineered, partiti gli ordini

Al via gli ordini della nuova 508 Sport Engineered (SE), la vettura Peugeot di serie più potente di sempre, in arrivo in Italia il prossimo maggio.

Primo modello della casa ad esprimere il Neo-Performance concept, la 508 SE è disponibile con carrozzeria fastback oppure SW. La versione fastback ha un listino di 69.450 euro, mentre la declinazione SW è in vendita a 70.650 euro chiavi in mano.

Entrambe con dotazione oltremodo completa, possono essere personalizzate unicamente con tre optional: il parabrezza riscaldato (180 euro), il tetto panoramico apribile (1.200 euro) ed il caricatore di bordo da 7,4 kW che, invece, è un'opzione gratuita.

In tema di personalizzazioni estetiche, nuova 508 Peugeot Sport Engineered porta al debutto la nuova tinta di carrozzeria grigio Selenium (proposta di serie) che esalta le caratteristiche di questa versione dell'ammiraglia del Leone. A richiesta sono però ottenibili in alternativa la tinta Nero Perla (800 euro) oppure quella Bianco Madreperla (990 euro).



Come successo per altri modelli della propria gamma, per questa vettura Peugeot propone la formula del noleggio a lungo termine di Free2Move Lease. Per il lancio commerciale nel mercato italiano è stato configurato un canone mensile di 589 euro (IVA esclusa) per entrambe le varianti, con anticipo di 7.860 euro per un contratto di 36 mesi e 45.000 km, ma è possibile, ovviamente, ottenere una proposta adatta alle proprie esigenze.

Un'offerta che include anche la Wallbox per ricaricare l'auto nel proprio box (sfruttando al meglio la tecnologia ibrida ricaricabile) ed anche una esperienza di guida in pista per apprezzare in tutta sicurezza le prestazioni di cui è capace questo nuovo modello al vertice.



L'ibrido plug-in apre la strada ad un inedito concetto di prestazioni, in grado di esaltare ulteriormente il piacere di guida con cui Peugeot si è fatta conoscere negli anni.



Quest'auto è in grado di sviluppare una potenza massima complessiva di 360 CV e 520 Nm di coppia massima. Inoltre la 508 SE accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e da 80 a 120 km/h in appena 3 secondi raggiungendo una velocità massima di 250 km/h (autolimitata elettronicamente).



Numeri che sono il prodotto di una sinergia tra il motore benzina PureTech turbo da 200 CV (collocato anteriormente) ed i due motori elettrici (da 110 CV posto all'anteriore e da 113 CV collocato sull'assale posteriore): un powertrain che dà vita ad un concetto che il termine "Neo-Performance" esprime alla perfezione.



Prestazioni da vera gran turismo con un impatto ambientale ridotto, come testimoniato dagli appena 46 g/km di CO2.



Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, poi, nuova 508 SE può viaggiare in modalità 100% elettrica per 42 km (secondo il nuovo ciclo WLTP), con una velocità massima di 140 km/h. La batteria di trazione da 11,5 kWh di cui è dotata si può caricare completamente in appena 1 ora e 30 minuti sfruttando il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.