Shelby F-250 Super Baja, è nuovo super pick-up da 475 CV

Il nuovo super pick-up firmato Shelby si chiama F-250 Super Baja. Il nuovo arrivato nasce su base F-250 Super Duty di Ford e combina l'immensa coppia del motore turbo-diesel V-8 da 6,7 litri con tutte le capacità offerte dalle sospensioni Fox Racing personalizzate, abbinate ad enormi pneumatici all-terrain da 37 pollici. Il Super Baja è il risultato della domanda dei clienti che chiedevano un pick-up più grande, con le prestazioni di un F-150 Super Snake, ma superiori capacità di traino. "Abbiamo sfruttato l'esperienza acquisita dai nostri programmi Shelby Raptor e Shelby F-150 - hanno fatto sapere dalla casa produttrice - per creare il pickup Shelby F-250 Super Baja".

La potenza è di di 475 cavalli e gli aggiornamenti principali riguardano le sospensione, con l'installazione degli ammortizzatori Fox Racing che aggiungono in altezza e capacità off-road. A supporto ci sono cerchi in lega da 18 pollici avvolti in pneumatici Bfgoodrich KM3. I parafanghi non sono le uniche modifiche estetiche sulla Super Baja, perché anche paraurti anteriore e posteriore sono stati ingranditi, l'illuminazione a LED è stata aumentata. Shelby sta costruendo 250 Super Baja che saranno messi in vendita al prezzo di 125,805 dollari.