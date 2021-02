Ds3 Crossback Ines de La Fressange, vendite al via a marzo

Eleganza chic e naturale: alla clientela che cerca queste caratteristiche è rivolta la Ds 3 Crossback Ines de La Fressange Paris, vettura in edizione limitata che sarà in vendita a partire dal prossimo mese. Una figura emblematica della moda parigina, Ines de la Fressange Paris, ha ispirato DS Automobiles, così le due case hanno lavorato insieme per unire il loro know-how. Con Ds 3 Crossback Ines de La Fressange Paris, è un gioco di apparenze che prende forma, mescolando tradizione e raffinatezza, lusso e dinamismo, stile ed eleganza.



Questa versione speciale è offerta con un'esclusiva colorazione Blu Zaffiro e un tetto Nero Perla. Queste sfumature sono accompagnate da un Rosso Ines presente sulle calotte degli specchietti e sui coprimozzo posti al centro dei grandi esclusivi cerchi diamantati da 18 pollici. L'interno presenta materiali nobili, lavorati da artigiani francesi. L'esclusivo rivestimento è il risultato dello sviluppo congiunto tra i team di DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris. Nei loro laboratori le tessitrici si sono ispirate alle tecniche di intreccio della pelle e hanno realizzato una sartoria specifica per la seduta e lo schienale dei sedili, in un tessuto multimaterico con eleganza e tocco delicato. La sua delicata tonalità blu è accompagnata da parti in Alcantara©. Il volante è rivestito in pelle da sellai che hanno utilizzato una tecnica specifica per DS Automobiles, mentre la pedaliera è realizzata interamente in alluminio.



Ogni Ds 3 Crossback Ines de La Fressange Paris verrà consegnata con un portafoglio esclusivo della linea Marcia firmato Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles. Questa edizione limitata è disponibile in due motorizzazioni: Benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130. Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico a otto rapporti. Con il punteggio più alto nei test di sicurezza, DS 3 Crossback Ines de La Fessange Paris offre tecnologie avanzate, come frenata di emergenza fino a 140 km/h, cruise control, avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, sistema di sorveglianza dell'angolo morto, fari DS Matrix Led Vision, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, maniglie delle portiere a scomparsa che fuoriescono all'avvicinarsi del conducente, climatizzatore automatico dotato di filtro attivo e sistema di navigazione su touchscreen HD da 10,3''. Saranno 1.500 le unità prodotte in totale, di cui 100 destinate al mercato italiano. Il listino prevede prezzi da 34.500 euro per la versione con motore benzina e 36.350 per la versione diesel.