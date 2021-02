C5 Aircross PHEV, mobilità elettrica tecnologica e moderna

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani alla versatilità e all'autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida. Il Silent Urban Vehicle in classe ë-Comfort rappresenta il primo veicolo del processo di elettrificazione della marca che propone un'offensiva elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025.

Già riferimento in termini di comfort nelle sue versioni termiche, questa versione raggiunge una nuova fase nel programma Citroën Advanced Comfort, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, ai sedili Advanced Comfort e alle sue 20 tecnologie di assistenza alla guida.



Si distingue per versatilità, silenzio a bordo, esperienza di guida top di gamma e intuitività. Grazie alla sua modularità di riferimento, C5 Aircross Hybrid è il più modulabile del suo segmento: 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con un volume del bagagliaio Best in Class da 460 a 600 litri.

La gamma di C5 Aircross Hybrid in Italia si declina in due versioni, Feel e Shine.



Personalizzazione al top per un totale di 39 combinazioni esterne, suv C5 Aircross PHEV dispone di una gamma di 7 tinte per la carrozzeria, che includono: Natural White (Pastello), Pearl White (Perlato), Steel Grey, Platinum Grey, Pearl Black, Emerald Crystal e Red Volcano; 4 Pack Color; il tetto a contrasto Black e tre tipi di cerchi in lega.

La personalizzazione prosegue nell'abitacolo con 4 diversi rivestimenti interni, tutti con sedili Advanced Comfort. Oltre all'importante superficie vetrata che avvolge l'abitacolo a 360°, C5 Aircross Hybrid Plug-In offre in opzione il tetto in vetro panoramico apribile con tendina elettrica sequenziale. A bordo è disponibile una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia, con 20 tecnologie al servizio della sicurezza e del comfort a bordo, per facilitare la guida con qualunque condizione all'esterno.



Per soddisfare le esigenze di utilizzo di una clientela diversificata, oltre alla soluzione dell'acquisto, Citroën C5 Aircross Hybrid è disponibile con numerose offerte di utilizzo, dal finanziamento al noleggio, dal Simply with you alla soluzione Free2MoveLease per privati e business.