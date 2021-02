Audi Q3 Sportback TFSI-e, suv premium con consumi da Vespino

E' forse l'auto che tutti vorrebbero avere. E' un suv dove si guida 'alti' ma non è arrogante. E' anche coupé per esaltare eleganza e dinamicità. E' una ibrida plug-in che viaggia in elettrico per 51 km ma può essere ricaricata anche a casa con una presa Schuko senza dover modificare nulla. E' un modello a benzina ma di soli 1,4 litri (a tutto vantaggio della tassa di possesso) che eroga però in combinazione con l'unità elettrica ben 245 Cv. E, soprattutto, è una comoda 5 posti ideale per lunghi viaggi che è omologata WLTP con una percorrenza di 62 km con 1 litro, cioè un consumo da ciclomotore. Questa auto è la nuova Audi Q3 Sportback TFSI-e, dove quest'ultima piccola (ma importantissima) lettera minuscola sintetizza i vantaggi maiuscoli della tecnologia Phev. L'abbiamo provata in condizioni 'diverse' da quelle che affrontiamo tutti i giorni, sui passi dolomitici più impegnativi - come il Giau con i suoi 59 tornanti e il celebre Falsarego - e poi l'abbiamo messa alla frusta su tratti più veloci e nelle immancabili code delle località sciistiche e del 'dopo Mondiali'. Audi Q3 Sportback TFSI-e non è solo piacevole da guidare e facile da 'dominare' grazie al proverbiale equilibrio delle sospensioni e alla presenza (solo nella Sportback) dello sterzo dinamico ereditato dai modelli dei Quattro Anelli di fascia alta. Con una potenza complessiva di 245 Cv e sopratutto con 400 Nm di coppia questa 'millequattro' è davvero sorprendente come dimostrano i 7,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e la prontezza di ripresa in ogni situazione. Questa auto sfrutta infatti tutta l'esperienza fatta da Audi con i modelli elettrici ed elettrificati di fascia alta, e propone soluzioni - come le tecnologie predittive incluse sin dal secondo livello di allestimento o la frenata elettroidraulica derivata da Audi e-Tron - che ne esaltano l'efficienza e sono alla base del citato consumo da Vespino. Optando per Q3 Sportback TFSI-e si accede insomma, quasi si trattasse di uno skipass Vip che offre accesso a tutto, impianti e intrattenimento compresi, al mondo delle prossime Audi, quelle che guardano ad un futuro sempre più green senza trascurare però alcuni aspetti irrinunciabili, come il piacere di guida, la sicurezza, il confort.



Audi, tra l'altro, ha predisposto per questo nuovo modello commerciali che sono versatili quasi come la stessa auto.



Partendo da un prezzo di listino di 50.900 euro (da 47.900 euro per Q3 TFSI-e) e accedendo al programma Audi Value - lo strumento che rende certo il valore futuro della propria auto dei Quattro Anelli - il Cliente può guidare da subito Q3 1.4 (45) TFSI e S tronic S line edition - a listino a 52.950 euro - a fronte di una rata mensile di 299 euro per tre anni. Al temine del periodo contrattuale sceglie se sostituire l'auto, riscattarla o restituirla. Con Audi Value noleggio, che garantisce tutti i vantaggi di possedere un'automobile senza sottostare agli oneri di gestione (e che comprende dunque assicurazione RCA, manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e assistenza) il canone mensile è di 259 euro per tre anni e 30.000 km.



Trattandosi di una plug-in non si possono dimenticare i vantaggi fiscali e di mobilità connessi con l'omologazione ibrida, e quelli legati al 'consumo' di energia elettrica. Le due varianti di carrozzeria della Q3 TFSI-e accedono alla seconda classe degli incentivi, sino a 6.500 euro in caso di rottamazione, attivati dalla Legge di Bilancio 2021, con l'aggiunta della esenzione a seconda delle Regioni e dei Comuni dalla tassa di possesso, dal ticket per le ZTL e dalla sosta nelle strisce blu.



La batteria agli ioni di litio da 13 kWh si ricarica - come abbiamo già sottolineato - in 5 ore mediante una comune presa domestica a 230 Volt, tempo che scende a 4 ore con un impianto trifase a 400 Volt a casa, in ufficio o In giro per l'Italia e per l'Europa il rifornimento d'energia è sempre facile grazie alla App myAudi, al forfait per la ricarica domestica easy home charging by Alpiq e al servizio Audi e-Tron Charging. Promossi a pieni voti anche l'Infotainment, collegamento in rete, il display a colori MMI touch, la piattaforma d'infotainment MIB 3 e la strumentazione digitale tutti di serie. Ma anche i servizi Car-to-X, tra i quali gli avvisi di pericolo e le informazioni sui parcheggi e il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch che è di serie dal secondo livello di allestimento.