Karma Automotive, al debutto la nuova GS-6

Karma Automotive, produttore di veicoli elettrici di lusso con sede nel sud della California, lancia la serie di lusso con il nuovo modello GS-6. Quest'auto, sebbene manterrà lo stesso design esotico del pluripremiato Revero GT, sarà offerto a un prezzo più accessibile per coloro i quali decidono di viaggiare in elettrico senza rinunciare a design e prestazioni.





Grazie alla combinazione di design, guida e tecnologia, il veicolo elettrico GS-6 a autonomia estesa (EREV) è un concorrente agguerrito nel segmento delle berline di lusso.



Disponibile ora, il GS-6 è offerto in tre varianti: Standard, Luxury e Sport, e l'atteso GSe-6 completamente elettrico, il primo veicolo elettrico a batteria pura (BEV) del marchio, disponibile entro la fine dell'anno a partire da 79.900 dollari (65mila euro).



Tutti i modelli GS-6 beneficiano del design esclusivo e della maestria artigianale per cui Karma Automotive è nota, offrendo al contempo una personalizzazione high-tech che consente a ogni Karma di essere personale e speciale per il suo proprietario. La famiglia GS-6 è disponibile con una serie di sistemi di sicurezza, tra cui un sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System) che include Adaptive Cruise Control (con funzione "Stop & Go"), Lane Keep Support (LKS, con rilevamento / avviso a mani libere e risposta tattile del volante in caso di deviazione involontaria della corsia), frenata di emergenza automatica (AEB), monitoraggio degli angoli ciechi (BSM) e avviso di traffico incrociato posteriore (RCTA), sistema di telecamere surround a 360 gradi (SVCS) e monitoraggio della distanza di parcheggio (PDM) .



Il volante tattile può anche controllare le funzioni audio e del telefono, le telecamere, le modalità di guida, il cruise control adattivo e il sistema di frenata rigenerativa a 3 modalità. Il GS-6 è dotato anche di specchietti laterali elettrici riscaldati, otto airbag, un allarme antifurto, diagnostica remota Over-the-Air (OTA) e funzionalità di aggiornamento software, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e integra Karma mobile a supporto delle app.



Il modello è assemblato presso il Karma's Innovation and Customization Center (KICC) a Moreno Valley, California, che ha offerto servizi di ingegneria, design, personalizzazione e produzione di livello mondiale insieme a piattaforme di elettrificazione sin dalla sua apertura nel 2017.



Il pacco batterie HV da 28 kW insieme a un 1.5 turbo 3 cilindri accoppiato a un generatore di bordo fornisce elettricità al sistema di propulsione a 2 motori da 400 kW offrendo una combinazione convincente di guidabilità, prestazioni ed efficienza. Questa configurazione fornisce 536 cavalli e una coppia di 550 libbre-piedi. Tutte le opzioni incorporano l'avanzato sistema di frenata rigenerativa di Karma.



Le GS-6 e GS-6L saranno fornite di serie con cerchi Cascade Silver da 21 pollici e pinze dei freni a disco Brembo color ardesia, mentre la GS-6S di alta gamma verrà fornita di serie con cerchi Dune Twist Midnight Chrome da 22 pollici con pinze Brembo rosse accoppiate a dischi ventilati.



Il GS-6 è progettato come un "veicolo elettrico a autonomia estesa" o "EREV" per aiutare a mitigare i timori legati all'ansia da ricarica. Questa configurazione del range extender utilizza un generatore di bordo per creare elettricità che alimenta i motori che azionano le ruote.



Nella modalità di guida "Stealth", il veicolo è alimentato solo dalla batteria. In modalità "Sustain", il generatore crea elettricità per alimentare il veicolo. In modalità "Sport", l'alimentazione viene fornita ai motori di trazione sia dalla batteria che dal generatore. Per migliorare l'esperienza di guida, Karma ha anche implementato un sistema di scarico attivo programmato specificamente per fornire una nota sportiva durante la guida in modalità Sport.