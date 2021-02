Formentor e-HYBRYD, nuova spinta elettrificata da Cupra

In casa Cupra è partita la produzione di Formentor e-HYBRID, in arrivo in Italia dal prossimo mese di marzo. Con l'introduzione delle due versioni ibride plug-in da 204CV e 245CV del primo modello nativo Cupra, il brand prosegue nella sua strategia di abbinare prestazioni ed elettrificazione. Formentor e-HYBRID, prodotta inizialmente in cento unità al giorno, assieme a Formentor VZ e-HYBRID 245CV, si aggiungono alla gamma Cupra costituita anche da Leon e- HYBRID e Leon Sportstourer e-HYBRID, per un totale di sei versioni PHEV del SUV coupé del marchio a breve disponibili sul mercato. Con la gamma completa di propulsori, il brand di Barcellona punta a raggiungere il miliardo di Euro di fatturato. Inoltre, entro la fine di quest'anno arriverà anche CUPRA el-Born, primo modello 100% elettrico del marchio.

"Formentor e-HYBRID - ha commentato Wayne Griffiths, Presidente dei marchi CUPRA e SEAT - rappresenta appieno l'essenza del marchio e sarà la chiave per raddoppiare il volume di vendite di Cupra rispetto al 2020. Il nostro obiettivo per quest'anno è che Formentor rappresenti il 50% delle vendite di Cupra, metà delle quali saranno versioni ibride plug-in. Il mercato delle auto ibride plug-in in Europa ha raggiunto la quota del 11,9 % nel 2020, rispetto al 5,7% del 2019. Il mercato continuerà a crescere, permettendo la transizione verso l'elettrificazione". Il modello ibrido plug-in integra un sistema che abbina un motore a benzina 1.4 TSI 150 CV (110 kW) a un motore elettrico da 115 CV e una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 12,8 kWh, offrendo una potenza totale di 245 CV, una coppia massima da 400 Nm e un'autonomia fino a 55 km in modalità completamente elettrica. Formentor e-HYBRID 245 CV può accelerare fino a 100 km in 7,0 secondi e raggiunge un'efficienza nei consumi di 1,4-1,6 litri/100 km a fronte di emissioni di 31-35 g/km (min.-max.) nel ciclo di omologazione ufficiale WLTP. Per quanto riguarda CUPRA Formentor e-HYBRID nella versione 204 CV, eroga una copia massima di 350 Nm, vantando un'accelerazione da 0 a 100 km in soli 7,8 secondi.



I consumi si riducono leggermente scendendo a 1,2-1,4 litri/100 km a fronte di emissioni pari a 26-32 g/km (min.-max.) nel ciclo WLTP. La nuova arrivata viene prodotta nella nuova sezione della linea creata appositamente per la produzione di modelli ibridi elettrici e integrata sulla Linea 2 dello stabilimento produttivo di Martorell.