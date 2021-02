Subaru Outback, sesta generazione è ancora più crossover

Outback, uno dei modelli più celebri e apprezzati di Subaru, arriva alla sua sesta generazione e - come è abitudine per la Casa delle Pleiadi che ha anche un grande rispetto per i molti clienti che l'hanno scelta - evolve radicalmente ma senza rivoluzioni estetiche.

Un atteggiamento questo che dal 1995 ad oggi ha portato Outback a crescere, a cambiare perfino tipologia - le prime generazioni erano station wagon pure - ma ha restare un esempio quasi unico di auto premium che premium non vuole essere, di modello sportivo che non è assolutamente aggressivo e di proposta di mobilità sempre in linea con i momenti e le esigenze dei clienti. Sempre solidamente basata sui valori della trasmissione Subaru Symmetrical AWD e del motore Boxer, Outback sale ora un ulteriore gradino in quanto a solidità, sicurezza, spazio a bordo e confort, con una immagine esterna ammodernata ma senza concessioni a eccessivi modernismi.



Come ribadisce la stessa Subaru, Outback MY21 è un 'contenitore' dove all'estetica si unisce indissolubilmente la sostanza', valore questo rappresentato delle più avanzate tecnologie e dal debutto della architettura SGP (Subaru Global Platform) che ha permesso di aumentare la rigidità torsionale del 70% e quella flessionale frontale/laterale del 100% oltre a migliorare la rigidità nell'area sospensioni anteriori del 70% e quella del sottotelaio posteriore del 100%.



Inoltre la diversa costruzione della struttura - una sorta di 'gabbia' attorno all'abitacolo, ha aumentato ulteriormente la sicurezza passiva in caso di collisioni frontali, laterali e posteriori potendo scaricare sull'intera scocca le forze che si generano in caso di urto.



Nuova Subaru Outback MY21 rispecchia le esigenze della clientela di oggi, più attenta ed informata, che desidera guidare una vettura affidabile, durevole nel tempo ma particolarmente attenta alla sicurezza sia dei propri passeggeri che di quanti circolano attorno a lei quali: le altre auto, i pedoni ed i ciclisti.



Contribuisce a questo miglioramento l'esclusivo sistema EyeSight, di serie su tutti gli allestimenti, che è stato oggetto di importanti aggiornamenti ed evoluzioni sulla base dell'analisi di un grande numero di dati relativi ad incidenti stradali. La sesta generazione di Outback utilizza il motore Boxer a benzina 2,5 FB25, profondamente modificato - ad esempio con aggiunta del nuovo filtro GPF - per essere in regola con i nuovi standard (ciclo WLTP) sulle emissioni. Un obiettivo raggiunto migliorando quasi il 90% dei suoi componenti, primo tra tutti il sistema di iniezione del carburante che è ora diretto con vantaggi per l'erogazione della potenza (169 Cv) che della coppia (252 Nm a 4000 giri) e assicurando un funzionamento più fluido, rotondo e con emissioni e consumi ridotti. Presente anche una specifica versione del cambio a variazione continua CVT Lineartronic TR58 per adattarlo al meglio a questa nuova serie della Outback, con l'80% delle parti strutturali di questo cambio riviste o modificate per migliorare la guidabilità e ridurre le emissioni. L'ampliamento del rapporto di trasmissione tra le due pulegge è stato utilizzato anche per aumentare il numero delle marce 'virtuali' disponibili nell'uso manuale che passano da 7 a 8. Gli interni della nuova Outback, realizzati con materiali pregiati, offrono maggior spazio sia ai passeggeri anteriori che posteriori grazie al passo maggiorato e alla nuova posizione del montante del parabrezza. Spiccano il display touchscreen da 11,6 pollici, montato verticalmente, facile da usare e capace di cmbiare il look della vettura, che ora è decisamente premium.



Tra le tante tecnologie presenti da segnalare anche il Driver Monitoring System, un sistema di riconoscimento facciale che, attraverso un'apposita telecamera, rileva eventuali segnali di fatica o mancanza di attenzione del guidatore. Il DMS può riconoscere fino a cinque guidatori, memorizzando preventivamente una serie di impostazioni, per offrire un'esperienza di guida confortevole e personalizzata.