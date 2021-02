Volkswagen ID.3 City nuova versione entry level 150 Cv

Arriva in Italia la nuova ID.3 City, la versione entry level della prima auto 100% elettrica di Volkswagen. Viene proposta ad un prezzo di listino di 34.800 Euro che, grazie agli incentivi statali, può ridursi sostanzialmente sino a risultare più conveniente di un equivalente modello con motore termico.



Equipaggiata con la batteria da 45 kWh di capacità netta ID.3 City con è adatta solo all'impiego prevalentemente urbano - come indicherebbe la sua denominazione - ma offre un'autonomia più elevata di quanto anticipato al momento della presentazione.



Volkswagen ID.3 City è infatti capace di percorrere fino a 350 km nel ciclo WLTP. Dotata di serie della ricarica rapida fino a 100 kW DC e dei pacchetti Comfort e Infotainment, la ID.3 City rappresenta la nuova versione d'accesso alla gamma della compatta 100% elettrica senza tuttavia dover rinunciare a comfort, stile e tecnologia.



In occasione del lancio della versione City, la gamma italiana della ID.3 si evolve per una maggiore semplicità di scelta: ora sono cinque le versioni disponibili in totale, con tre capacità della batteria da 45, 58 e 77 kWh. Realizzata sulla base tecnica Pure Performance ID.3 City dispone motore elettrico posteriore da 110 kW (corrispondente a 150 Cv) alimentato dalla batteria da 45 kWh. Le prestazioni restano brillanti, con l'accelerazione da 0 a 100 km/h che viene realizzata in 9 secondi, mentre la compatibilità con le colonnine ad alta potenza permette di recuperare oltre 200 km di autonomia in circa 20 minuti, garantendo così una mobilità a zero emissioni senza stress.



Il caricatore di bordo per la corrente alternata AC supporta invece fino a 7,2 kW e permette, pertanto, di ricaricare tramite wallbox l'80% della batteria in circa 5 ore. La dotazione di serie di ID.3 City comprende il navigatore Discovery Pro, la ricarica wireless per smartphone e la predisposizione per il telefono comfort, oltre alla consolle centrale High con chiusura a tendina, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, i sedili anteriori riscaldabili e il volante in pelle, a sua volta riscaldabile.



La gamma, oltre alla ID.3 City da 150 Cv, comprende le altre quattro versioni con la più potente unità elettrica da 204 Cv, e cioè la ID.3 Life (39.300 euro), la ID.3 Business (43.300 euro), la ID.3 Tech (46.300 euro) e la ID.3 Tour (49.300 euro).