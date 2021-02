Stellantis: Napolitano, futuro Lancia nel segmento Premium

Il brand Lancia ha un futuro, "il progetto di rilancio è allo studio, ci vorrà qualche mese. Nei prossimi quindici anni sarà un brand molto rispettato nel mercato Premium". Parola di Luca Napolitano, nuovo responsabile di Lancia nel gruppo Stellantis, che ha incontrato la stampa in videoconferenza in occasione della presentazione della nuova Ypsilon.

"Il fatto che Lancia abbia un capo come Jeep, Peugeot o Citroen mi sembra una dichiarazione di intenti evidente. Che sia inserita in un contesto diverso da quello attuale con i brand Alfa e Ds è un'altra dichiarazione d'intenti. Alle dichiarazioni d'intenti però devono seguire i fatti. Ora servono buone idee e il lavoro di tanti mesi".