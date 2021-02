Nuova Hyundai Santa Fe, restyling e ibrido per i 20 anni

Hyundai festeggia in grande il ventesimo compleanno di Santa Fe, il suo modello più longevo in Europa, presentando la quarta generazione in uno speciale allestimento '20th Anniversary' a 7 posti.



Totalmente ridisegnata, Santa Fe è mossa da un potente motore ibrido da 230 Cv ed è un concentrato di tecnologia di ultima generazione. Il propulsore T-GDi da 1,6 litri utilizza la nuova tecnologia Hyundai CVVD e presenta il ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione per ottimizzare l'efficienza.





Nel primo contatto che ANSA Motori ha avuto con l'auto-simbolo del marchio coreano saltano subito all'occhio le dimensioni importanti, le linee scolpite, il frontale aggressivo e il posteriore massiccio. A bordo, la cura del dettaglio è massima: i sedili ampi, comodi, avvolgenti, e la postazione di guida totalmente adattabile al guidatore. Il quadro strumenti digitale da 12.3" è dotato di ogni informazione utile e visualizza nei quadranti di sinistra o di destra, a seconda della svolta segnalata dagli indicatori di direzione, l'angolo cieco grazie al Blind spot. L'infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.



Ricca anche la plancia comandi, con innumerevoli pulsanti fisici e dominata dal selettore della trazione: dalla modalità smart a quella sport in condizioni normali; neve, fango e sabbia per affrontare i terreni più difficili. Su tutto, troneggia un quadro di bordo touch da 10.5". Completano la dotazione di serie di questo allestimento i cerchi in lega da 19", gli interni in pelle, il climatizzatore automatico bi-zona, i fari full LED, il tetto panoramico ed il portellone elettrici.



Gli spazi a bordo sono davvero ampi anche per i passeggeri della seconda fila. Le due poltrone scompaiono, quando reclinate, nel bagagliaio da 500 litri a fondo totalmente piatto.



Acceso il motore, proviamo subito le doti fuoristradistiche di Santa Fe, complice le copiose precipitazioni cadute nella zona nei giorni precedenti il nostro test. Nonostante le 1,9 tonnellate, i 4,79 metri di lunghezza e l'1,9 di larghezza, la marcia nel fango e sui terreni sconnessi procede spedita e senza particolari stonature grazie alla trazione integrale HTRAC: fango fuori, maxi berlina a bordo.



Ma è su strada che Santa Fe trova il suo terreno ideale, perché nonostante i volumi generosi si muove con grande agilità e risponde velocemente a ogni sollecitazione. Nel percorso cittadino è il motore elettrico a muovere la vettura, e le difficoltà che il traffico potrebbe rappresentare sono totalmente appianate dai tanti sistemi di assistenza alla guida: dalla frenata automatica d'emergenza al cruise control adattivo, al mantenimento di corsia attivo alle telecamere su ogni lato.



Passando alla modalità sport e su strade veloci ci si dimentica di essere al volante di un'auto tanto possente. Le sospensioni e lo sterzo - preciso, sempre - si irrigidiscono e il sound muta, così come il fondo del quadro strumenti che si colora di rosso.



Il cambio automatico a 6 rapporti risponde rapido e non mette mai in difficoltà. I fruscii sono pressoché impercettibili e il lavoro fatto dagli ingegneri coreani sulle sospensioni ripaga in stabilità e comfort.



Al termine del nostro test, quando spegniamo il motore, un segnale visivo avvisa del controllo sui sedili posteriori del Rear Occupant Alert, che li monitora per rilevare la presenza di passeggeri: un'ulteriore attenzione alla sicurezza.



Il prezzo della Hyundai Santa Fe '20th Anniversary' è di 57.600 euro, cui vanno detratti eventuali incentivi.