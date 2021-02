Nissan, svelato teaser nuova Qashqai in attesa di premiere

Manca meno di una settimana alla presentazione del nuovo Nissan Qashqai e il marchio giapponese ha deciso di svelare alcuni nuovi dettagli del pioniere dei suv compatti.



Il brand del Sol Levante mostra la linea filante dei fari al posteriore, il look innovativo del frontale ed una silhouette ancora più muscolosa ed energica di quello che è stato, nel corso delle sue generazioni, un successo di pubblico e di mercato.



La guida dinamica è il cuore della terza generazione di Qashqai, con propulsori elettrificati e il debutto in Europa dell'innovativa ed esclusiva tecnologia Nissan e-Power.



Nuovi interni, nuove tecnologie e servizi di connettività ai vertici della categoria.



In attesa della premiere, in programma il 18 febbraio, quel che si conosce al momento di nuova Qashqai è che sarà un concentrato di tecnologia e design, all'insegna dell'ecosostenibilità.