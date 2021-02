Mustang, il 2021 è tutto di un altro colore

Una nuova gamma di colori per Mustang che si rifà il 'trucco' per il 2021. Ford ha infatti delineato una nuova gamma cromatica che comprende anche l'accattivante Shelby GT500. Grabber Yellow, insieme a Carbonized Gray Metallic e Antimatter Blue Metallic, saranno altri colori disponibili per la pony car. Tutti e tre i colori saranno disponibili anche nelle altre versioni di Mustang, insieme al Fighter Jet Gray, che fino ad ora era in esclusiva per l'elettrica Mach 1. Le novità cromatiche introdotte portano però al 'pensionamento' di alcuni colori, come Dark Highland Green (il colore della Bullitt), Grabber Lime, Kona Blue, o Magnetic, così come per la GT500 non arriverà più il Wimbledon White. Tra le novità in arrivo, c'è poi anche il Carbon Fiber Handling Package che arriva sulla GT500. A metà strada tra l'Handling Pack e il Carbon-Fiber Track Pack, il nuovo allestimento aggiungerà proprio alcune delle caratteristiche del secondo, e più costoso, dei due, come i montanti superiori regolabili e cerchi in fibra di carbonio da 20 pollici.