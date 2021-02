Debutta Nuova Lancia Ypsilon, motori 100% 'ecochic'

Debutta la Nuova Lancia Ypsilon, con una gamma di motori 100% 'EcoChic'. La citycar, arrivata per la prima volta sul mercato nel 1985, ha sempre avuto un pubblico prevalentemente femminile, ma "punta ora a diventare più trasversale", ha detto Luca Napolitano, responsabile del brand Lancia nel gruppo Stellantis, durante la presentazione in web conference.

La Nuova Ypsilon, che per il lancio è Blu Elegante, è già nei concessionari e questo week end ci sarà il Porte Aperte. Il prezzo parte da 9.500 euro grazie agli incentivi governativi e al finanziamento offerto da Fca Bank.

"La Ypsilon - spiega Napolitano - è stata oggetto di interventi profondi e mirati ed è ancora più elegante, sofisticata e contemporanea. Con una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni Gpl e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni è la risposta per consumare e inquinare di meno e per poter circolare nelle zone a traffico limitato. E la stessa cura per l'ambiente la ritroviamo anche dentro l'abitacolo: su Ypsilon abbiamo deciso di includere di serie il Kit EcoChic, uno speciale filtro ad alta performance, con un trattamento a base di Polifenoli che può ridurre quasi totalmente particolato, allergeni e batteri.

Un'attenzione al benessere a bordo che da libertà di movimento dentro e fuori la Nuova Ypsilon".

Lo spot di lancio è curato dall'agenzia Armando Testa, con la direzione creativa di Raffaele Balducci. Attraverso un linguaggio cinematografico che si ispira al mondo della moda, lo spot è on air da domenica 14 febbraio.