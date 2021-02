Cupra Formentor, gamma ibrida si completa con 1.4 da 204 CV

Si completa la gamma ibrida plug in di Cupra Formentor, con l'introduzione del propulsore 1.4 e-HYBRID 204 CV DSG. La nuova variante ibrida si aggiunge così a Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, puntando ancora su un misto di prestazioni elettrificate e le qualità già viste per la versione più potente a listino, a partire dal carattere sportivo e dal design. La nuova arrivata si inserisce all'interno del sotto segmento A SUV, con un sistema ibrido costituito da un motore a combustione 1.4 TSI da 110kW e un propulsore elettrico da 85kW (situato tra il motore a combustione e la scatola del cambio, davanti all'asse posteriore) alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh. Nel complesso, il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 204CV (150kW) e una coppia massima di 350 N/m, con un'autonomia in modalità 100% elettrica fino a circa 60 km. Inoltre, la e-HYBRID da 204 CV mantiene dei valori di emissioni nel ciclo combinato WLTP tra i 26 e i 32 g/km. La batteria ad alto voltaggio da 12,8kW del sistema ibrido plug-in è posizionata sotto alla carrozzeria, davanti al retrotreno, permettendo così a alla Formentor di mantenere un baricentro basso, a beneficio dell'aerodinamica. La vettura offre di serie un cavo di ricarica di tipo Mode 2 con presa Schuko, che permette di ricaricare totalmente la batteria con corrente alternata in circa 5 ore (2,3 kW). In aggiunta e su richiesta, Cupra offre un cavo di ricarica Mode 3 con connettore Mennekes, che consente abbattere i tempi di ricarica a 3h40" (3,6 kW).



Anche se Formentor e-HYBRID da 204 CV rappresenta l'opzione di accesso alla gamma elettrificata del SUV coupé, la dotazione di serie è ricca: media system con display touch capacitivo da 10", Cupra Virtual Cockpit da 10,25", Cupra Connect (con funzionalità Safety & Service e Accesso da remoto), Full Link wireless, Connectivity Box (sistema di ricarica wireless per smartphone con funzione di amplificazione del segnale) cerchi in lega da 18" Silver, fari Full LED con illuminazione coast-to-coast, welcome ceremony, funzione coming & leaving home e indicatori di direzione posteriori dinamici. Presenti anche: spoiler posteriore e paraurti sportivi illuminazione interna a LED smart wraparound, sedili sportivi Cupra, Volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, sistema per l'accesso e l'avviamento senza chiave Kessy entry & go, Climatronic 3 zone, sistema per la chiamata di emergenza e-Call a Safe & Driving Pack M, otre ad altro ancora. Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV DSG è disponibile con un prezzo di listino a partire da 37700 euro. Grazie al contributo del marchio e l'accesso agli eco incentivi statali previsti per il 2021, il nuovo modello è offerto a un prezzo di 29900 euro o 195 euro al mese con 5.650 di anticipo con Cupra WAY.