Skoda Fabia, quarta generazione più grande dell'attuale

Un teaser ufficiale diffuso da Skoda offre un primo 'assaggio' dell'aspetto della quarta generazione di Fabia, che sarà svelata nel corso della primavera. La vista laterale della nuova segmento B della Casa boema - che fa parte del Gruppo Volkswagen - sembra confermare le prime anticipazioni fatte dalla stampa specializzata e relative ad un carrozzeria completamente nuova (seppure fortemente infuenzata dagli stilemi di Skoda) , sviluppata sul piattaforma modulare trasversale MQB-A0 del Gruppo.



Grazie a questa nuova architettura la futura Fabia proporrà - si legge nella nota - una migliore abitabilità portando in dote al tempo stesso le più avanzate tecnologie per i sistemi di assistenza alla guida e di connettività. Proprio perché costruita sulla piattaforma modulare trasversale MQB-A0 nuova Skoda Fabia sarà più grande del modello che sostituisce sia esternamente che nell'abitacolo. Inoltre il vano bagagli, che nella generazione uscente era già ai vertici della categoria, guadagnerà ben 50 litri di capacità.



La rigidità della struttura MQB, inoltre, migliorerà la resistenza passiva in caso di urto, oltre a permettere a Fabia di beneficiare dei più recenti sistemi di assistenza attiva alla guida, proposti da Skoda su modelli di segmento superiore. Nuova Fabia sarà equipaggiata con i moderni motori benzina TSI della famiglia EVO, che abbinano grande efficienza e consumi ridotti, permettendo quindi di affrontare la città o i viaggi più lunghi con la stessa disinvoltura. Disponibile unicamente con trazione anteriore, a seconda della motorizzazione potrà essere dotata della trasmissione automatica DSG a 7 rapporti, in alternativa al cambio manuale.