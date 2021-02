Citroen C3 Aircross si rifà il trucco: arriva a giugno

A pochi anni dal lancio, Citroen C3 Aircross si rifà il look sfoggiando un nuovo frontale per il 2021.



Disponibile in Europa da giugno, Citroen ha rivelato la C3 Aircross rinnovata con un frontale ridisegnato, più opzioni di personalizzazione e nuove caratteristiche di comfort.



Ispirato al concetto CXperience di Citroen, il piccolo modello crossover aggiornato è dotato di una faccia completamente nuova che include un nuovo paraurti e una nuova griglia, nonché nuovi fari a LED di serie. Il cofano più alto completa le modifiche, portando la C3 Aircross del 2021 in linea con modelli come la nuova C4.



Inoltre, Citroen offrirà la C3 Aircross con un totale di 70 diverse combinazioni esterne, aumentando ulteriormente le opzioni di personalizzazione dei suoi predecessori. Le nuove opzioni includono tre nuovi colori della carrozzeria - "Khaki Grey", "Voltaic Blue" e "Polar White" - su sette opzioni di colore in totale, due nuovi pacchetti di colori che aggiungono accattivanti inserti colorati all'esterno e una scelta di tre colori del tetto.



Anche gli interni della Citroen C3 Aircross del 2021 sono stati aggiornati con i sedili Advanced Comfort, che presentano un'imbottitura unica, 15 mm extra di schiuma e supporto rinforzato, oltre a una nuova console centrale con un ampio spazio di archiviazione che può essere coperto con una persiana scorrevole.



Inoltre, Citroen ha aggiunto un nuovo sistema di infotainment da 9 pollici più grande con uno "schermo di qualità superiore", nonché Android Auto e Apple CarPlay. Le caratteristiche opzionali includono una base di ricarica wireless e il Connect Assist di Citroen.



La Citroen C3 Aircross del 2021 può essere dotata di un massimo di 12 sistemi di sicurezza attiva, tra cui un display a colori head-up, Active Safety Brake, Park Assist e l'ultima telecamera di retromarcia Top Rear Vision dell'azienda. Anche l'avanzato Grip Control di Citroen con sistema Hill Descent Assist è opzionale, migliorando l'aderenza sulla maggior parte dei tipi di terreno nonostante l'assenza di un sistema di trazione integrale.



La nuova C3 Aircross 2021 sarà disponibile con motori sia benzina che diesel; questi includono il benzina turbo da 1,2 litri in 108 CV (110 CV) e 128 CV (130 CV), così come un diesel da 1,5 litri con 108 CV (110 CV) e un diesel da 1,6 litri con 118 CV ( 120 CV).