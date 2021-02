Audi Q3, DNA sempre più digitale e nuovi motori

La digitalizzazione è sempre più dominante nel DNA di Audi, anche in quello di Q3 che si arricchisce in tecnologia. L'equipaggiamento di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, infatti, è stato implementato dall'adozione della piattaforma d'infotainment MIB 3 e da nuovi servizi Audi connect.

Al rafforzamento delle dotazioni hi-tech, i SUV compatti dei quattro anelli affiancano il debutto a listino dei propulsori 2.0 (35) TDI 150 CV, entry level dell'offerta Diesel con i consumi più contenuti dell'intera gamma, e 2.0 (45) TFSI quattro S tronic nel nuovo step da 245 CV. Il SUV dei quattro anelli, appartenente alla famiglia degli sport utility compatti, può contare su sistemi d'infotainment e assistenza alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore. Dopo il recente ampliamento della gamma grazie all'entrata a listino della variante plug-in 1.4 (45) TFSI e S tronic da 245 CV, ora Audi Q3 e Audi Q3 Sportback possono contare su di un'ulteriore freccia al proprio arco: la piattaforma modulare d'infotainment MIB 3, forte di una potenza di calcolo nettamente superiore rispetto al precedente sistema MIB 2+, di una velocità più elevata nell'esecuzione dei comandi e di una migliore gestione della RAM. La piattaforma MIB 3 consente anche l'affinamento delle funzioni di navigazione: l'aggiornamento delle mappe avviene mensilmente e senza costi anziché ogni tre mesi. In più, c'è la possibilità di attivare il comando vocale anche tramite le hot word "Hey Audi" e "Alexa". Grazie all'adozione della piattaforma MIB 3, la gamma Audi Q3 e Audi Q3 Sportback dispone ora di un'inedita dashboard per la schermata home del display MMI touch, così da rendere più rapide alcune operazioni di uso comune e favorire l'interattività del sistema.



Al rafforzamento della digitalizzazione, la famiglia Audi Q3 e Audi Q3 Sportback affianca l'ampliamento dell'offerta grazie al debutto a listino della motorizzazione 2.0 (35) TDI 150 CV, entry level della gamma Diesel. Il quattro cilindri TDI di 1.968 cc, sinora proposto esclusivamente in abbinamento alla trasmissione S tronic, diviene disponibile anche con il cambio manuale a 6 rapporti. I cavalli a disposizione sono ora 150 CV e la coppia è di 340 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi e una velocità massima di 202 km/h (200 km/h per Audi Q3 Sportback 35 TDI). Novità anche per il motore al top della gamma: il 2.0 (45) TFSI quattro S tronic vede crescere la potenza massima da 230 a 245 CV e la coppia da 350 a 370 Nm.



Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2.0 (45) TFSI quattro, dotate di serie del cambio a sette rapporti S tronic, scattano da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e raggiungono la velocità massima di, rispettivamente, 238 e 235 km/h. Prezzi, per Audi Q3 2.0 (35) TDI 150 CV, da 36100 euro; da 39.750 euro per Audi Q3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 CV. Audi Q3 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 245 CV vede il listino partire da 45450 euro; prezzo d'attacco di 49100 euro per Audi Q3 Sportback 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 245 CV.