Opel Combo-e Life,comfort e versatilità: ora anche elettrico

Guida elettrica, massima sicurezza, comfort e versatilità: il nuovo Opel Combo-e Life, che arriverà sul mercato in autunno, ha proprio tutto. Con motore elettrico da 100 kW (136 cv) e batteria agli ioni di litio da 50 kWh, Combo-e Life è disponibile a cinque o sette posti con passo lungo o corto. Dotato di una o due porte laterali scorrevoli, si declina nella versione standard da 4,4 metri o nella versione XL da 4,75 metri, entrambe con cinque o sette posti.

A seconda del profilo di guida e delle condizioni prevalenti, nuovo Opel Combo-e Life può guidare fino a 280 chilometri con una sola carica della sua batteria. I proprietari possono "ricaricare" la batteria all'80% in circa 30 minuti presso le stazioni pubbliche Fast.



Grazie ai 100 kW (136 cv) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrica, Opel Combo-e Life è perfetto in ogni situazione. A seconda della versione, il veicolo per il tempo libero accelera da zero a 100 km/h in soli 11,2 secondi, mentre la velocità massima di 130 km/h (limitata elettronicamente) rende Opel Combo-e Life "a prova di autostrada". Un sistema frenante rigenerativo con due impostazioni selezionabili dall'utente aumenta ulteriormente l'efficienza.



La batteria con 216 celle e 18 moduli è alloggiata sotto al pavimento tra l'asse anteriore e posteriore, in modo da non compromettere lo spazio a bordo. In questa posizione, la batteria abbassa anche il centro di gravità, favorendo la stabilità in condizioni di vento e in curva.



Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in corrente continua (CC) da 100 kW, la ricarica della batteria da 50 kWh all'80% richiede solo 30 minuti circa. A seconda del mercato e dell'infrastruttura, Opel Combo-e Life dispone di un potente caricabatterie di bordo trifase da 11 kW o di un caricabatterie di bordo monofase da 7,4 kW di serie.



Insieme ai suoi fratelli con motori benzina e diesel che sono stati incoronati "Best Buy Car Europe 2019" da Autobest, Opel Combo-e Life a emissioni zero non accetta compromessi sulla sicurezza, il comfort o sulla versatilità. L'ampia gamma di tecnologie e di sistemi di assistenza alla guida al top della categoria si estende dall'Hill Descent Control (Controllo Velocità in Discesa), al Lane Keep Assist (Mantenimento Corsia) e all'allerta di stanchezza del guidatore, al riconoscimento dei segnali stradali e all'allarme di collisione frontale con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza.



Opzionalmente è disponibile il tetto panoramico mentre è possibile scegliere, per entrambe le versioni, tra la panca della seconda fila di serie, con la suddivisione 60/40, o i tre posti singoli. L'info-intrattenimento è garantito dai sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro, dotati di un grande schermo touch da 8,0 pollici e di una connettività al top.



Entrambi i sistemi comprendono l'integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.