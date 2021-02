Nissan NV300 BUS, novità tra motore, design e tecnologia

Una nuova versione per NV300 BUS di Nissan, che si rinnova sotto al cofano, nel design e nella tecnologia. L'abitacolo è stato completamente rivisitato per aumentarne comfort e praticità, così come la versatilità accentuata dalle possibili configurazioni a 5, 6, 8 e 9 posti, con un divanetto ripiegabile e rimovibile e sedili abbattibili.



Lo spazio per gli oggetti supera invece gli 88 litri (incluso uno scomparto di 54 litri sotto il sedile del passeggero).



Esternamente, il nuovo NV300 ha un nuovo frontale, caratterizzato dalla griglia multilivello, introdotta lo scorso anno su NV400 e divenuta un elemento distintivo della gamma LCV Nissan. Nuovi anche i fari LED e luci diurne che costituiscono la 'firma luminosa' di Nissan. Gli esterni sono poi arricchiti dai nuovi cerchi in lega da 17" (in opzione). Ampia la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, che, in base all'allestimento, ora include le tecnologie di monitoraggio degli angoli ciechi, l'avviso di abbandono involontario della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e l'avviso di distanza di sicurezza. Tra le nuove dotazioni di bordo anche due airbag frontali potenziati per i passeggeri. Su alcune versioni, il nuovo NV300 offre avanzate funzioni di connettività e al centro delle soluzioni multimediali c'è lo schermo multi-touch da 8" di NissanConnect, sistema di navigazione e infotainment ad alte prestazioni con compatibilità integrata con gli smartphone (Android Auto e Apple CarPlay). Il diesel dCi da 2 litri del nuovo NV300 si declina in tre livelli di potenza: 110 CV (cambio manuale), 150 CV (cambio manuale e automatico) e 170 CV (cambio automatico). Tutte le configurazioni rispettano le nuove norme europee sulle emissioni inquinanti Euro 6D. La nuova unità incorpora un turbocompressore a geometria variabile che incrementa la spinta propulsiva e assicura un'erogazione di coppia fino a 380 Nm. "Il nuovo Nissan NV300 - ha commentato Dmitry Busurkin, Corporate Sales & LCV General Manager di Nissan Europe - è un veicolo adatto alle famiglie numerose e agli usi professionali, che mantiene la versatilità della versione precedente, ma con maggiore comfort, e più spazio per viaggiare comodi. Le novità introdotte rendono il mezzo più piacevole da guidare e più sicuro, grazie alle tecnologie avanzate di assistenza alla guida".