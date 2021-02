Atlis Motors XT, pick-up elettrico Usa con grandi ambizioni

Si chiama XT (probabilmente a significare Extra Truck) il pick-up elettrico che la Atlis Motors guidata da Mark Hanchett punta a lanciare a breve nell'inedito segmento dei light truck BEV, dove andrà a competere con i modelli inediti di GM, di Ford, di Tesla, di Rivian e di diversi altri nuovi player.



La sfida annunciata da Hanchett - che su questo programma fonda la sua raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding - è ambiziosa, anche perché contrasta con le evidenze del mercato Usa, cioè battere i pick-up diesel nella capacità di carico e in quella di traino. Il team di Atlis Motors sta lavorando per fare in modo che XT - nella variante 'pesante' - sia in grado di trainare quasi 16 tonnellate o trasportare un carico di 2,3 tonnellate, il tutto offrendo fino a 800 km di autonomia.



Per realizzare tutto questo, sta cercando di sviluppare un nuovo formato di cella della batteria con moduli plug-and-play in un layout ampiamente semplificato ma non convenzionale che si applicherà all'XT e ai veicoli futuri che ne deriveranno. Con la sua società che ha sede in Arizona, Hanchett punta anche a rivoluzionare la tecnologia delle batterie.



I ricercatori di Atlis Motors stanno allestendo linee di produzione pilota per produrre una cella NMC prismatica di grande formato. Questa soluzione prevede che ciascuna delle celle, e non il modulo o l'intero pacchetto, sia immersa in un refrigerante gestito termicamente, in modo che funzionino come parte di uno scambiatore di calore.



Queste celle non formano moduli convenzionali, ma pacchi batteria separati ad alta tensione che - secondo l'azienda - utilizzerebbero un nuovo tipo di gestione per bilanciarsi.



Attraverso un sistema di commutazione 'intelligente' i pacchetti da 400 Volt hanno la capacità di cambiare la loro tensione effettiva dell'intero pacchetto a 800 o 1.600 Volt su richiesta, consentendo la cosiddetta 'retro-compatibilità' per la ricarica CCS a 400 Volt.



Per portare a termine questo ambizioso progetto sulle batterie Atlis Motors si avvarrà della collaborazione con Media Tech, che ha sede in Corea del Sud, e con la malese Greatech che in Usa opera attraverso una fabbrica nell'area di Detroit. Per portare sul mercato il suo pick-up elettrico 'anti diesel' Hanchett sarà affiancato da un team di tutto rispetto: fanno parte del management Huda Almashhadany, ex capo settore batteria di Byton e Faraday Future; Chris Dawson, ingegnere di produzione presso Tesla durante il lancio della Model 3; e Rob Healey che era il gestore dell'infrastruttura Bmw durante il lancio dell'i3.