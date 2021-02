Suzuki Swift, serie speciale celebra il mondiale MotoGP

Una serie speciale e limitata di Suzuki Swift, per celebrare il titolo mondiale della casa in MotoGP. Il modello in questione è Swift Sport Hybrid World Champion Edition ed è dedicato al settimo titolo iridato vinto da Suzuki nella classe regina del Motomondiale grazie a Joan Mir, campione mondiale 2020.

Guarda le fotoSuzuki Swift



A rendere unica questa versione è la sua colorazione, che richiama la livrea Anniversary utilizzata lo scorso anno dalle Suzuki GSX-RR ufficiali del Team Ecstar e che è ispirata a quella della prima moto Suzuki che partecipò a una gara iridata nel 1960. Swift Sport Hybrid World Champion Edition omaggia la livrea Anniversary con una verniciatura bicolore, abbinando una colorazione blu metallizzato a dettagli argento, previsti per le calotte degli specchietti retrovisori e il tetto, dall'effetto sospeso grazie alla presenza di montanti neri. Inoltre, tre racing stripes con colorazione a contrasto rispetto alla carrozzeria, attraversano longitudinalmente la vettura. Sul cofano è posizionata la scritta Suzuki in 'cutout'.



La personalizzazione interna prevede invece la colorazione giallo fluo dei dettagli delle porte anteriori, del tunnel e della plancia centrale. Ogni esemplare verrà autografato dal campione del mondo Joan Mir proprio su quest'ultimo elemento. Il sistema ibrido gioca un ruolo importante nel definire un temperamento sportivo, facendo lavorare il motore termico e quello elettrico in modo complementare. Il loro gioco di squadra assicura una potenza massima di 129 CV e una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri. Il motore 1.4 Boosterjet K14D, con un turbo a bassa inerzia e la fasatura variabile delle valvole di aspirazione, è abbinato alla Tecnologia Suzuki Hybrid 48V.