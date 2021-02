Jeep conferma una versione 100% elettrica di Wrangler

Chi pensava che l'elettrificazione della Jeep Wrangler si sarebbe esaurita con il lancio della ibrida plug-in 4xe sta per essere smentito. A breve infatti, in occasione del tradizionale raduno Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah - in programma per Pasqua - il brand dedicato ai fuoristrada per eccellenza svelerà un concept di Wrangler BEV, cioè spinto esclusivamente dall'energia elettrica stivata nelle batterie.



Jeep lo ha ufficializzato con un teaser - che fa capo al nuovo sito web di Jeep 'Road Ahead' - contenuto all'interno del suo super-spot pubbliciario per il recente Super Bowl, A differenza della maggior parte dei veicoli elettrici attualmente in produzione, il Wrangler EV non sembra avere una piattaforma in stile skateboard - come ad esempio nel nuovo Hummer di GM - con un grande pacco batteria centrale ma un telaio perimetrale tradizionale completo con alcuni moduli del pacco batteria fissati al telaio in acciaio.



Altra particolarità, in linea con il valore di modelli come Wrangler e il pick-up derivato Gladiator, la presenza di un tradizionale layout a quattro ruote motrici con albero centrale di trasmissione e ripartitore meccanico collegato ai due ponti rigidi, al posto della soluzione con doppi motore elettrico che è utilizzata da molti rivali.



Già un anno fa, il presidente della Jeep Christian Meunier aveva lasciato intendere che una macchina elettrica per l'avventura sarebbe "la Jeep più capace di sempre", sfruttando che speciali stazioni di ricarica alimentate da pannelli solari collocate in varie località - anche remote - che sono quelle preferite dai guidatori Jeep alla costante ricerca di emozioni esclusive.