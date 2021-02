Responsabilità sociale, Arval ottiene il Platinum da EcoVadis

Arval, azienda di noleggio a lungo termine di veicoli e soluzioni di mobilità sostenibile, ha ottenuto il livello Platinum dalla piattaforma di Corporate Social Responsibility EcoVadis, classificandosi nel primo 1% delle società del suo settore.



Nel 2020, Arval ha raggiunto un punteggio di 74/100, in crescita rispetto al punteggio 2019 che era pari a 70/100.



Questo risultato permette ad Arval di passare dal livello Gold al livello Platinum, il più alto nella scala EcoVadis e, per il quinto anno consecutivo, conferma l'impegno di Arval a favore della responsabilità sociale d'impresa che, con il nuovo piano Arval Beyond, si colloca al centro della strategia aziendale.



Grazie alla mobilitazione dei suoi collaboratori, a un business solido e al supporto del Gruppo BNP Paribas, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la società riafferma la sua ambizione di posizionarsi come motore del cambiamento. Arval supporta i suoi clienti nei propri percorsi di transizione energetica attraverso le sue principali proposte: offrendo cioè soluzioni di mobilità sostenibile.



L'obiettivo di Arval è di costruire una cultura legata alla responsabilità, basata su talento e inclusione, per ispirare tutti i suoi collaboratori affinché abbiano un impatto positivo ogni giorno, in tutte le loro azioni.



Nel corso del 2020, anche l'impegno di Arval Italia sul fronte della Responsabilità Sociale di Impresa è stato riconosciuto da EcoVadis, che ha assegnato alla filiale italiana il "Gold Rating", con un punteggio globale di 68/100, collocandola così tra il 5% delle migliori società in ambito CSR valutate da EcoVadis a livello globale.