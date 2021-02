MG EHS Plug-in, l'ibrido arriva anche in Italia

La nuova MG EHS Plug-in Hybrid è ora disponibile anche in Italia. Dopo MG ZS EV, totalmente elettrico e introdotto in alcuni paesi europei lo scorso anno, questo è il secondo modello MG per l'Europa. Il SUV è equipaggiato con tecnologia plug-in hybrid e un propulsore composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l'ibrida MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Excite e Exclusive sono gli allestimenti previsti in Italia per la nuova MG EHS Plug-in Hybrid con prezzo di listino a partire da 35.850 euro, che può arrivare a 28.910 euro con gli incentivi, in caso di rottamazione. "Stiamo lavorando intensamente - ha commentato Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy - per rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell'acquisto dei clienti.



Offriamo prodotti di qualità elevata a un prezzo accessibile".



La nuova MG EHS Plug-in Hybrid si avvale di una tecnologia innovativa. Un collaudato motore a benzina turbo da 1,5 litri (119 kW/162 CV e 250 Nm) funziona in sinergia con un potente motore elettrico (90 kW/122 CV e 230 Nm). L'auto vanta una potenza di sistema di 190 kW/258 CV, con una coppia massima di 370 Nm. Una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh alimenta il potente motore elettrico, consentendo all'MG EHS Plug-in Hybrid di coprire una distanza in modalità esclusivamente elettrica fino a 52 km (WLTP). Il carica-batterie di bordo da 3,7 kW consente di caricare totalmente la batteria in un qualsiasi punto di ricarica (AC) in circa 4,5 ore. Il SUV ibrido plug-in è inoltre dotato di un sistema di frenata rigenerativa, che immagazzina l'energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l'autonomia della batteria o ridurre ulteriormente il consumo di carburante.