Mercedes EQA: al debutto 6 versioni, tutte 'Ecobonus ready'

EQA, la nuova porta di accesso all'universo 100% elettrico di Mercedes-EQ svela l'offerta per il mercato italiano, declinata attraverso sei versioni: Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro. I listini partono da 41.139 euro (IVA esclusa) per la EQA 250 Sport e arrivano a 49.295 (IVA esclusa) con la Premium Pro.



Un'offerta particolarmente interessante, che posiziona tutte le versioni sotto i 50.000 euro di valore soglia per usufruire dell'Ecobonus. Un elemento che le permette di beneficiare di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione, cui si aggiungono eventuali incentivi regionali. EQA, che affianca la sorella maggiore EQC nell'offensiva full electric della Stella, sarà disponibile in concessionaria dalla prossima primavera.



La versione d'ingresso, la Sport (41.139 euro Iva esclusa), si distingue per una dotazione di equipaggiamenti mai così ricca ed esclusiva, caratterizzata da cerchi da 18", fari LED con abbaglianti adattivi, doppio display da 10,25", navigatore e luci ambient e Easy Pack. Sul fronte della sicurezza, salgono a bordo il Mirrorpack, il pacchetto assistenza al parcheggio con telecamera, il kneebag per il guidatore e i più avanzati sistemi di assistenza alla guida.



La versione di punta, la Premium Pro, vanta una configurazione estremamente ricca ed esclusiva. La EQA Premium Pro offre il tetto panorama, l'head up display, i sedili anteriori con memoria, l'MBUX con interior assistant, la telecamera 360° e l'impianto stereo Burmester.