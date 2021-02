Ford Trucks, ecco con nuove versioni F-MAX e più tecnologia

Ford Trucks da' il via al 2021 con nuovi prodotti e tecnologie innovativi. A partire dall'F-MAX Blackline in edizione limitata di 250 unità, una variante esclusiva del pluripremiato F-MAX ConnecTruck a My Ford Trucks, un'app mobile di nuova generazione che gestisce funzioni di controllo remoto e ancora la versione F-MAX L, con passo allungato e autonomia fino a 5.000 km su un unico serbatoio (possibilità di disporre di Modalità Eco +, che offre fino al 5% in più di risparmio di carburante ed efficienza, ora di serie in tutte le varianti F-MAX, cambio automatizzato ZF EcoTronic a 9 marce e nuovo asse posteriore sterzante per una manovrabilità ancora maggiore).



Forte di oltre mezzo secolo di esperienza e di sviluppo dinamico del prodotto nel campo degli autocarri pesanti, Ford Trucks dà il via al 2021 con due nuove varianti di prodotto, oltre a servizi e tecnologie aggiornati in tutta la sua attuale gamma di prodotti, lanciata in 44 paesi.



La famiglia F-MAX, che ora include due nuove varianti, F-MAX Blackline e F-MAX L, comprese nuove specifiche e funzionalità, sta portando tecnologie di mobilità connessa ai clienti Ford Trucks. L'azienda sta introducendo funzionalità di controllo remoto con la sua tecnologia ConnecTruck, che offre maggiore praticità e maggiore efficienza.



F-MAX Blackline sarà prodotto in un'edizione limitata di sole 250 unità con numeri di serie speciali. Ogni veicolo avrà un numero di serie speciale e l'emblema della serie Blackline sulla portiera. Sarà disponibile in uno speciale colore esterno argento ''polvere di luna'', con strisce blu e nere che accentuano lo stile del veicolo, oltre a fari a LED neri, ruote nere e calotte degli specchietti neri . All'interno il design presenta dettagli in nero dalla consolle alle sedute.



Le nuove tecnologie includono tra le altre cose il cruise control basato su GPS e il sistema multimediale che semplificano la vita ai conducenti e ai gestori di flotte. Le nuove funzionalità di controllo remoto consentono inoltre agli utenti dell'app My Ford Trucks di controllare i propri veicoli a distanza.



Disponibile in gamma anche il nuovo F-MAX L, caratterizzato da un passo più lungo e un'autonomia fino a 5.000 km con un pieno.



Inoltra è ora standard la 'Modalità Eco +' che riduce il consumo di carburante fino al 5%. Quando questa modalità è attivata, il sistema interviene per ridurre automaticamente il consumo di carburante. La funzione Max Cruise imposta la velocità del veicolo più efficiente in base alle condizioni stradali e alla topografia identificate utilizzando i dati GPS.



Quando la modalità Eco + è attiva, la potenza del motore è limitata a 450 CV e la velocità del veicolo a 85 chilometri all'ora. A disposizione sulla gamma di autocarri stradali il cambio automatizzato a 9 velocità ZF EcoTronic capace di offrire un miglior comfort di guida su autocarri con cassone ribaltabile leggero da 330 CV e veicoli stradali leggeri.