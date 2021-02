Audi RS e-tron GT prototipo, anteprima ai Mondiali di sci di Cortina

Audi sceglie il palco dei Mondiali di Sci di Cortina per la Premiere di RS e-tron GT prototipo, la nuova Granturismo elettrica dei quattro anelli.



La presenza, nella centrale Piazza Roma, di Audi e-tron GT sarà l'occasione per scoprire in anteprima la versione prototipale della vettura, il cui unveiling ufficiale avverrà online martedì 9 febbraio dalle ore 19.00 e potrà essere seguito in live streaming.



Sviluppata da Audi Sport e prodotta con metodi innovativi e tecnologie sostenibili quali il ciclo chiuso dell'alluminio, la Gran Turismo elettrica costituisce l'apice dell'evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli. Un percorso iniziato con l'ibridazione dell'Audi RS 6 Avant e culminante con le prestazioni da supercar di Audi e-tron GT - da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi per la variante RS, soluzioni raffinate per la ricarica rapida - sino a 270 kW in DC - e sound digitale che "copia" l'erogazione del powertrain.



Con Audi e-tron GT ha inizio la produzione della più potente vettura elettrica mai realizzata dalla Casa dei quattro anelli.



La nuova Gran Turismo nasce presso l'Audi Böllinger Höfe, il sito certificato carbon neutral di Heilbronn, dove a inedite e avanguardistiche tecnologie si affiancano lavorazioni realizzate con un sapiente lavoro manuale.



Lunga 4,99 metri, accreditata di una potenza massima prossima a 650 CV, Audi e-tron GT può contare su di un raffinato sistema di raffreddamento che garantisce tanto la ripetibilità delle performance quanto la ricarica ultra rapida e su soluzioni quali l'assetto regolabile con sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera, i freni carboceramici e lo sterzo integrale.



Quest'ultimo per la prima volta dedicato a un modello della gamma e-tron.



Analogamente a quanto accaduto per Audi e-tron, anche Audi e-tron GT sarà prenotabile online su reservation.audi.it. La vettura raggiungerà le Concessionarie italiane dal secondo trimestre 2021.