Seat Leon TGI, il 2021 si apre all'insegna del metano

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Il 2021 di Seat si apre anche all'insegna delle tecnologie di propulsione alternative, con l'arrivo di Leon TGI. Con la motorizzazione a metano, la nuova Leon è stata pensata per ritagliarsi un ruolo da protagonista in un sotto-segmento caratterizzato da un cliente che ambisce alla sportività e al dinamismo, anche in versione con propulsori differenti. La nuova Leon alimentata a metano monta il motore 1.5 TGI da 130CV abbinato al cambio automatico DSG 7 marce. La vettura integra tre serbatoi per il metano con un volume netto complessivo di 17,3 kg, che garantiscono un'autonomia di 440 km completamente a metano, che si estende a 600 km considerando il serbatoio di benzina da 9 litri. L'omologazione monovalente della nuova Leon TGI a metano comporta anche benefici fiscali, oltre ai vantaggi legati alle possibilità di accesso in zone urbane regolate da stringenti vincoli di accesso. Il motore 1.5 TGI utilizza inoltre il ciclo Miller, permettendo di ottimizzare prestazioni, consumi ed emissioni, con emissioni di CO2 in ciclo WLTP che si attestano a 107-118 g/km e un consumo di carburante che si attesta a 6,0-6,6 m3/100 km. La nuova Leon 1.5 TGI 130 CV DSG è disponibile in abbinamento a tutti gli allestimenti presenti in gamma ed è già ordinabile con un prezzo a partire da 21.550 Euro o da 159 Euro al mese e un anticipo di 4.050 Euro.



