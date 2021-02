Puma ST, 200 cv e look audace: è crossover Ford più sportivo

Grinta a muscoli. Quando il team di Ford Performance ha pensato alla nuova Puma ST ha voluto dare un imprinting riconoscibile e distintivo. Il crossover dal look urbano veste i panni del fratello 'cattivo', con un look più aggressivo, una potenza a terra di ben 200 cv ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.



Un ottimo lavoro se si considera che si tratta del primo veicolo con questa carrozzeria ad essere stato sviluppato dal team di Ford Performance.



Per un modello di questa portata non poteva che esserci un debutto indimenticabile. L'occasione si è presentata al Rallylegend 2020, che si è svolto agli inizio di ottobre a San Marino. Alla diciottesima edizione dell'evento dedicato al mondo degli appassionati di rally, ospite d'eccezione il leggendario Ken Block che ha portato con sé la sua compagna di viaggio. Il pilota acrobatico dei rally è stato infatti il primo a provare la nuova Ford Puma ST, sottolineandone il piacere di guida: ''È più veloce di quanto mi aspettavo'', ha detto rimarcando le doti dinamiche e le performance sportive di quest'auto.



Versione più sportiva e prestazionale della gamma Puma, che si è distinta in Italia riscuotendo un notevole successo di pubblico soprattutto nella versione ibrida, bestseller del mercato per otto mesi, la Puma ST è in vendita e ordinabile nei concessionari ad un prezzo chiavi in mano di 33mila euro.



Dalla versione sportiva di Fiesta, Puma ST riprende il motore, si tratta del 1.5 litri a 3 cilindri EcoBoost da 200 CV e 320 Nm di coppia massima (valore incrementato di 30 Nm rispetto alla Fiesta).



Capace di raggiungere i 220 km/h, il B-suv è dotato di un telaio tarato su misura: configurazioni ad hoc della rigidità torsionale (twist.beam) barra antirollio e ammortizzatori. Lo sterzo è ancora più reattivo del 25% rispetto alle altre sorelle della gamma, mentre le dimensioni dei freni sono maggiori del 17%. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, appositamente sviluppati e abbinati ai cerchi in lega da 19'', aiutano anche a offrire l'esperienza di guida più agile mai realizzata per un crossover Ford.



La trazione anteriore è abbinata a un cambio manuale sei rapporti, diretto e fluido, per i puristi della guida sportiva.



Il motore a benzina 1.5 EcoBoost da 200 CV - introdotto per la prima volta a bordo della Fiesta ST - è dotato di turbocompressori avanzati e tecnologie di iniezione ad alta pressione, insieme alla doppia fasatura variabile delle valvole, per offrire prestazioni da auto sportive riuscendo a ottimizzare l'efficienza.



La potenza massima è disponibile a 6.000 giri/min, con la coppia massima aumentata a 320 Nm tra 2.500 e 3.500 giri/min, contribuendo a un'accelerazione lineare e una maggiore reattività. Inoltre, la tecnologia di disattivazione dei cilindri di Ford può arrestare automaticamente uno dei cilindri quando non è necessaria la piena capacità del motore, in condizioni in cui non è necessaria la piena capacità, come quando si procede per inerzia o con una guida a basse prestazioni. Un sistema che contribuisce all'efficienza dei consumi (nel ciclo WLTP sono di 6,9 l/100 km; 155 g/km di CO2 invece le emissioni).



Lo stile audace dell'esterno, si riflette con interni altrettanto carismatici. Nell'abitacolo la sportività è resa al meglio dai sedili Recaro riscaldabili e imbottiti, con logo ST e rifiniti in materiale antiscivolo Miko Dinamica, capaci di tenere saldamente in posizione guidatore e passeggero anteriore.



Anche Puma ST offre uno spazio di carico best-in-class e uno spazio per i bagagli posteriori di 456 litri grazie all'innovativo MegaBox.



L'infotainment è gestito dal Sync 3, grazie al quale si possono controllare tutte le funzioni di audio, navigazione e la connessione con gli smartphone (compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto), evitando di distrarsi alla guida. Inoltre, come per il resto della gamma, non mancano i sistemi di assistenza, pronti ad intervenire in aiuto a chi si trova al volante.



Tutto quello che occorre per mettersi alla guida, allacciare le cinture e partire. Perché Puma ST riesce a farsi distinguere nel traffico urbano, per la sua forte personalità, per il sound decisamente sportivo e per una linea filante, capace di attirare gli sguardi su di sé. Soprattutto nell'esclusiva livrea Mean Green, che non passa di certo inosservata.



Sportiva sì, ma anche versatile grazie alle diverse modalità di guida selezionabili: dalla modalità Track che configura il crossover ad alte prestazioni per il massimo divertimento di guida, alla modalità Eco, offerta per la prima volta su un modello ST, i Drive Modes modificano il carattere di Puma ST per adattarsi allo scenario o all'umore del conducente.



C'è poi la modalità Normal, per una risposta naturale e una sensazione di pieno controllo della strada ed infine la modalità Sport, tarata su una maggiore immediatezza. All'interno del Performance Pack, il motore integra il Launch Control che permette di effettuare partenze brucianti da fermi, senza rischiare di far slittare le ruote, garantendo la massima accelerazione.