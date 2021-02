Genesis, Gruppo Hyundai, prepara lancio suv elettrico GV70e

Genesis, il brand premium del Gruppo Hyundai, sta per entrare a gamba tesa nel settore dei suv 100% elettrici saltando la fase (peraltro molto gradita dal pubblico) degli ibridi plug-in. Alcune immagini di un esemplare quasi definitivo del nuovo modello CV70e - così come pubblicate dal periodico Autoevolution - svelano infatti l'avanzato livello di sviluppo, coerente con il debutto nel mercato Usa (il principale per Genesis) nella prossima estate come model year 2022. Inoltre GV70, assieme alla variante elettrica, verrà distribuito nel mercato domestico (la Corea del Sud) e in alcuni Paesi europei.



Destinato a fare concorrenza ai modelli elettrici più recenti, come Bmw iX3 e Mercedes EQC, il nuovo Genesis CV70e non dovrebbe allontanarsi nel design dal suv GV70 con motore termico che è già stato presentato e che arriverà nelle concessionarie quasi contemporaneamente alla variante elettrica. Nel caso del GV70 Genesis ha scelto due motorizzazioni a benzina - un V6 turbo 3.5 da 375 Cv e un 4 cilindri 2.5 da 300 Cv - è un turbodiesel 4 cilindri 2.2 da 210 Cv.



Rispetto al 'fratello' con propulsione ICE, Genesis GV70e avrà probabilmente una calandra chiusa, inserita nella stessa mascherina trapezoidale, e altri dettagli specifici, ma non esageratamente visibili, destinati a sottolineare la propulsione elettrica. Per il momento la Casa coreana - che ha affidato la direzione del centro design europeo a Filippo Perini, in precedenza a capo dello stile di Italdesign e Lamborghini - non ha diffuso dati sulle caratteristiche elettriche di GV70e.



Ma è logico aspettarsi, vista l'appartenenza al Gruppo Hyundai, valori di spicco tali da permettere di rivaleggiare anche con Tesla Model Y. Secondo Autoevolution GV70e dovrebbe avere una batteria da 75 kWh, un'opzione a doppio motore per trazione AWD e una autonomia superiore a 525 km.