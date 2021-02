Al debutto Cupra Formentor VZ e-Hybrid

In attesa di scoprire, in anteprima mondiale, il prossimo 22 febbraio, la Cupra Formentor VZ5, vettura svelata in occasione del terzo anniversario del brand, con un cuore a cinque cilindri e un'anima racing, il marchio sportivo lancia sul mercato l'attesa versione ibrida plug-in del suo performante suv coupé.



Con un motore a combustione 1.4 TSI da 110 kW (150 CV) e un propulsore elettrico da 85 kW (115 CV), Cupra Formentor e-Hybrid è in grado di sviluppare una potenza combinata di 180 kW (245 CV) e 400 Nm di coppia, con la possibilità di percorrere in modalità totalmente elettrica fino a 55 km.



Ciò consente a Cupra Formentor e-Hybrid di mantenere valori di emissioni tra i 31 e i 35 g/km (ciclo combinato WLTP), soglia che dà diritto al cliente di accedere agli incentivi statali previsti per il 2021.



Il sistema ibrido è abbinato a una trasmissione costituita da un cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 marce progettato ad hoc per i veicoli ibridi, mentre il pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh collocato davanti all'asse posteriore permette all'auto di mantenere un baricentro basso, determinante ai fini delle prestazioni di guida.



Il sistema di infotainment integra modalità di guida e funzionalità specifiche che permettono di gestire al meglio le performance del sistema ibrido.



Il primo motore della gamma ibrida plug-in di Formentor è disponibile nella versione top di gamma VZ.



Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG è disponibile con un prezzo di listino a partire da 45.050 euro, che scendono a 36.800 tenendo in considerazione un contributo Cupra e dei Cupra Garage pari a 4.100 euro e un contributo statale pari a 4.500 vincolato alla rottamazione.