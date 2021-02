Opel Insigna, si illumina di nuovo con tecnologia LED

E' una rivoluzione tecnologica all'insegna dell'illuminazione LED, per Opel Insigna che si 'illumina' di nuovo. L'ammiraglia della casa tedesca si è infatti rinnovata con gruppi ottici anteriori supersottili e dotati di una rivoluzionaria tecnologia LED.

I nuovi fari anteriori attivi IntelliLux LED Pixel sono ora dotati di 168 elementi LED, 84 per faro, così da assicurare la migliore visibilità e reagire ancora più velocemente e precisamente che in passato, senza abbagliare le auto che precedono o che provengono dalla direzione opposta. La nuova Opel Insignia è ordinabile nelle versioni GSi, Grand Sport e Sports Tourer con motori benzina e diesel nuovi ed estremamente efficienti. I nuovi cambi manuali e automatici, a 8 e 9 marce, ad attrito ridotto consentono di diminuire ulteriormente i consumi di carburante e aumentano il comfort. Anche le caratteristiche aerodinamiche di nuova Opel Insignia sono state ulteriormente migliorate dallo shutter integrale attivo.



Rispetto al modello precedente, i consumi di carburante nel ciclo NEDC scendono fino al 18 per cento, mentre le emissioni di CO2 nel ciclo misto calano fino a 100 grammi per chilometro.



Ampia, la gamma di tecnologie d'avanguardia a bordo, con retrocamera digitale, assistente alla retromarcia basato su radar, allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, head up display, sistema per il mantenimento della corsia di marcia, allerta angolo cieco laterale, cruise control attivo con frenata di emergenza, riconoscimento cartelli stradali e assistente automatico al parcheggio. Completano il quadro i sistemi di infotainment con grandi schermi touch e schermo del cruscotto, il caricatore Wireless nel tunnel centrale e i sedili ergonomici con certificazione AGR dotati di numerose funzioni di comfort.