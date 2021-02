Land Rover Discovery Sport, la svolta è in chiave ibrida

Nuove versioni ibride e motori diesel Ingenium, per la nuova Discovery Sport. Il suv compatto Land Rover a 5+2 posti, ha infatti acquisito le nuove versioni MHEV, così come i più recenti sistemi di infotainment Pivi e Pivi Pro, oltre all'edizione speciale Discovery Sport Black Special Edition, con motore a benzina Ingenium da 290 CV.

Dopo il lancio della Plug-in P300e lo scorso anno, sono oggi disponibili nuove le nuove motorizzazioni del SUV inglese che punta anche sulla nuova generazione di efficienti quattro cilindri diesel. Disponibili in due versioni, D165 (163CV) e D200 (204CV), i diesel garantiscono efficienza con emissioni di CO2 a partire da 165g/km e consumi da 6,3l/100km. Entrambi impiegano la più recente tecnologia MHEV abbinata alla trazione integrale, con una batteria che immagazzina l'energia che verrebbe persa in decelerazione. Il risultato è un sistema stop-start più fluido e un minore consumo di carburante. Anche le opzioni a benzina della Discovery Sport sono aumentate con l'arrivo della Discovery Sport Black Special Edition, con il suo turbo benzina da 290 CV e un gran numero di dettagli stilistici interni ed esterni che si combinano con le capacità all-terrain della Discovery Sport. Per entrambi i veicoli cambia anche l'esperienza digitale che è totalmente trasformata, grazie alla presenza del nuovo infotainment Pivi. Il sistema parte istantaneamente all'accensione e gli aggiornamenti software sono disponibili over the air con la connessione dati senza costi.



Altri aggiornamenti tecnologici comprendono un ventaglio di sistemi di assistenza alla guida, come il Rear Traffic Monitor with Automatic Braking. Il nuovo Rear Collision Monitor controlla, tramite un radar, il posteriore della Discovery Sport, che è così preparata a ridurre la violenza di un eventuale impatto. Il 3D Surround Camera, invece, controlla l'area circostante il veicolo fino alla velocità di 30,6 km/h per facilitare le manovre e le la navigazione su terreni difficili. La Discovery Sport offre una pratica sistemazione a 5+2 posti, con schienali della fila 2 suddivisibili 40/20/40, il che rende possibili fino a ventiquattro configurazioni dei sedili. I prezzi per Discovery Sport partono da 39.410 euro.