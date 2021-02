Lamborghini Urus, collaudi invernali per nuova edizione 2022

Lamborghini si prepara al rinnovamento come model year 2022 del supersuv Urus, secondo il cosiddetto 'restyling di mezza vita'. Questo modello è stato infatti presentato nel 2018 ed è dunque a metà degli 8 anni che solitamente passano tra una generazione e l'altra. Lo svela il magazine britannico Autocar che ha sorpreso (e potuto fotografare) un prototipo in collaudo 'invernale' in Svezia.



Anche se camuffato con la consueta pellicola optical e parzialmente coperto dalla neve oltre che da un vistoso gruppo ottico a Led fiissato con cinghie, la presa d'aria anteriore dell'Urus 2022 sembra essere stata rimodellata nella metà inferiore e, in modo più evidente, anche il labbro anteriore del cofano e lo scudo paraurti. Sotto la pellicola optical si percepisce anche un cambiamento nelle fiancate - con pannelli laterali scolpiti in modo meno aggressivo rispetto all'Urus attuale, mentre il look della parte posteriore che appare intatto, potrebbe nascondere un nuovo diffusore inferiore e nuove funzionalità delle luci Led.



Ben più importante, per il supersuv di Sant'Agata Bolognese che sarà commercializzato il prossimo anno, è la modifica del propulsore biturbo V8 benzina 4.0 da 650 Cv che dovrebbe diventare l'elemento di un sistema ibrido plug-in. L'Urus fotografato in Svezia non sembra presentare modifiche o avvisi collegati alla presenza della elettrificazione, ma Lamborghini già dal lancio del supersuv aveva annunciato che sarebbe arrivata una variante PHEV. Il restyling estetico sarebbe dunque legato alla sua introduzione sfruttando probabilmente una variante 'Lambo' del propulsore del Gruppo Volkswagen già utilizzato dalla cugina Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.



Dalla combinazione del V8 biturbo 4,0 litri all'unità elettrica, il sistema già presente nella Cayenne produce 680 Cv con un'autonomia di guida esclusivamente elettrica Nedc di 40 km e soprattutto riduce le emissioni di CO2 (Wltp) ad un range compreso fra a 92 e 86 g/km. Va ricordato che Urus condivide la sua base MLB Evo oltre che con Porsche Cayenne anche con Audi Q8, Bentley Bentayga e Volkswagen Touareg, tutti modelli che offrono una opzione PHEV.