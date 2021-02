Speedback GT, l'inglese artigianale pronta per il picnic

C'è una nuova Speedback GT firmata David Brown Automotive (DBA) e ha anche il set da picnic. La nuova vettura realizzata dall'azienda specializzata in auto speciali e in versione limitata, è stata realizzata per un cliente tedesco ed è caratterizzata da numerosi particolari. La GT su misura monta un set di cerchi in acciaio inossidabile lucido, con pneumatici di marca David Brown e realizzati da Avon. I cerchi in dotazione per l'uso invernale, invece, sono ispirati alla bandiera inglese per la guida invernale. Tra materiali pregiati, dalla pelle al legno laccato, l'interno è anche personalizzato con un set dedicato ad ospitare bevande, comprensivo di due bicchieri di cristallo.

C'è anche una coperta da picnic di lana su misura, alloggiata sotto un vero e proprio sedile da picnic che si estende fuori dal bagagliaio, una volta aperto. Per costruire a mano un esemplare di Speedback GT sono necessarie più di 8mila ore di lavoro di artigiani e tecnici della DBA. L'auto è basata sulla Jaguar XK fuori produzione e sfoggia una carrozzeria che ricorda la classica Aston Martin DB5. L'alimentazione è affidata ad un V8 sovralimentato 5.0 twin-scroll di Jaguar, che fornisce 510 CV a 6.000-6.500 giri al minuto e 625 Nm di coppia tra 2.500 e 5.000 giri al minuto. Il tutto, con un cambio automatico a sei velocità. La DBA consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.